محافظ جنوب سيناء: أهالى أرض الفيروز قدموا ملحمة رائعة بالانتخابات الرئاسية

كتب آسر أحمد

قال اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، إن "العرس الانتخابى مستمر لثلاثة أيام، وكل مدن المحافظة مستمرة في التصويت بكثافة شديدة، والوفدين لهم مجال كبير جدا للنزول، وكل الفنادق قدمت تنظيم كبير ورائع للعاملين من أجل توفير الاحتياجات اللازمة لإكمال عملية التصويت".

وأضاف محافظ جنوب سيناء، في مداخلة هاتفية مع المذيعة هاجر جميل، عبر إذاعة راديو النيل، "البدو لهم ملحمة أخرى، أنا لسة متصور مع معمر 120 سنة جاى من أجل التصويت والانتخاب، وفي طابا عندي سيدة 101 سنة قطعت 25 كيلو للوصول للجنتها الانتخابية، وأهل سيناء لهم مكانة مميزة جدا".

وتُجرى الانتخابات الرئاسية 2024، داخل مصر وفقا للجدول الزمني المقرر من الهيئة الوطنية للانتخابات أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجاري، على أن يبدأ التصويت من التاسعة صباحا وحتى التاسعة مساء، وحددت يوم 13 ديسمبر لانتهاء عملية الفرز وإرسال المحاضر للجان العامة.

وحددت الهيئة الوطنية للانتخابات عدد لجان الاقتراع الفرعية التى سيدلى أمامها المواطنون بأصواتهم والتي يبلغ عددها 11 ألفا و631 لجنة بداخل 9376 مركزًا انتخابيًا ما بين مدارس ومراكز شباب ووحدات صحية.