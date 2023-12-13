محافظ جنوب سيناء ورئيس التعمير يتفقدان مزرعة 30 يونيو والإسكان البدوى بالطور

تفقد اللواء الدكتور خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، واللواء محمود نصار، رئيس الجهاز المركزى للتعمير، اليوم الأربعاء، المزرعة النموذجية (مركز 30- 6) فى طور سيناء، التى جرى إنشاؤها على ثلاث مراحل بمساحة إجمالية 120 فدانا وتحتوى على أشجار نخيل بارحى (4000 نخلة) على مساحة 37 فدان كما تضم احواض تخزين مياه استراتيجية يتم الاستفادة منها فى الاستزراع السمكى بعدد 16 حوض وعدد 30 صوبة زراعية تبلغ مساحة الصوبة 1 فدان خضروات وعدد 4 تكعيبة عنب على مساحة 20 فدانا بالإضافة إلى مشتل زراعي.

كما أكد رئيس الجهاز المركز للتعمير، أن القيادة السياسية تولى اهتمامًا بالغًا بتنمية وتعمير سيناء من خلال التوسع فى استصلاح الأراضى الزراعية وان الجهاز يقوم بتنفيذ مزارع نموذجية من خلال مشروع التنمية المتكاملة لأهالى سيناء بتجمعات جنوب وشمال سيناء تهدف إلى خلق مجتمعات زراعية وتنموية باعتبارها بعد استراتيجى للدولة المصرية يمكن من خلاله الاستفادة من الطاقات البشرية فى أغراض التنمية وتحقيق الاكتفاء الذاتى وتوفير فرص عمل كما أوضح أنه يتم استخدام أساليب الزراعة والرى الحديثة لترشيد المياه وتعظيم العائد من الانتاج.

وشهد محافظ جنوب سيناء ورئيس الجهاز المركزى للتعمير، موسم جمع الأسماك، وأشار المحافظ أن انتاج الأسماك من المزرعة يجرى توزيعه من خلال المنافذ المنتشرة على مستوى المدينة بسعر الكيلو 55 جنيهًا، مثمنًا الدور الذى يقوم به جهاز التعمير فى المحافظة من خلال تنفيذ عدد من المشروعات التنموية الكبرى، وأعرب عن سعادته لما يقوم به الجهاز من مشروعات أسهمت فى إحداث طفرة تنموية كبيرة على أرض جنوب سيناء.

كما تفقد المحافظ ورئيس الجهاز المركزى للتعمير الإسكان البدوى بقرية الوادى التابعة للعاصمة طور سيناء وتبلغ مساحة المنزل 120 متر مربعًا، ويضم غرفتين، وصالة، وحمام، وحوش لتربية الأغنام والماعز، ويتوسع جهاز تعمير سيناء يتوسع فى إنشاء المنازل البدوية لخدمة بدو جنوب سيناء. ويعد الإسكان البدوى فاخر، ويجرى تشطيبه على أعلى مستوى، أى أن الوحدة تعد "كومبوند" على أعلى مستوى.