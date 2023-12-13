متهمون لـ"جهات التحقيق": استدرجنا المجنى عليه واستولينا على 5 ملايين جنيه منه

كتب عبد الرحمن سيد

اعترف 6 متهمين أمام جهات التحقيق في الجيزة ، بالنصب على شخص وسرقة 5 ملايين جنيه منه بعدما نصبو كمين له وقام عاطل يستقل سيارة ملاكى باصطحاب المجنى عليه وفوجئ بحضور سيارة ميكروباص ترجل منها مجموعة من الأشخاص من بينهم سيدة وأستولوا على المبلغ المتواجد بحوزته.

وأضاف المتهمون في اعترافاتهم ، أن سائق الملاكى أوهم المجنى عليه بتبديل العملات الأجنبية داخل إحدى الفيلات بمنطقة أبو النمرس ولكن سرعان ما تم اعتراضاهم بميكروباص وقاموا بالتعدى عليهم واستولوا على الـ 5 ملايين جنيه منه وتم القبض على جميع المتهمين واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه الواقعة.

وتم كشف ملابسات واقعة ضبط 6 أشخاص قاموا باستدراج (تاجر) والاستيلاء منه على مبلغ مالى بالجيزة، والذى أكد في بلاغه أنه قام بالتعرف على أحد الأشخاص، واتفقا على تغيير مبلغ (قرابة 5 مليون جنيه) إلى عملات أجنبية ولدى تقابلهما بإحدى المناطق بالجيزة اصطحابه بسيارة ملاكى لإحدى الفيلات بدائرة المركز وأوهمه بأنها ملكه، إلا أنه فوجئ بحضور سيارة "ميكروباص" ترجل منها مجموعة من الأشخاص واستولوا على المبلغ المالى الذى كان بحوزته ولاذوا بالهرب.

بالفحص تم تحديد وضبط مرتكبى الواقعة (6 أشخاص "لهم معلومات جنائية" ، من بينهم سيدة "محكوم عليها بالسجن المؤبد فى قضية قتل عمد") ، وكذا ضبط السيارة "الميكروباص" المستخدمة فـى الواقعة.

بمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه ، وأرشدوا عن المبلغ المستولى عليه ، وأضافوا بإنفاقهم جزء من المبلغ على متطلباتهم الشخصية.