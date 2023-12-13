للتحكم في نسبة الكوليسترول الجيد بالجسم.. نصائح هتساعدك

كتبت فاطمة ياسر

تناول الأطعمة الغنية بالدهون، مع قلة ممارسة أي حركة أو نشاط، يعد من العوامل التي تتسبب في ارتفاع نسبة الكوليسترول بالجسم، ووفقا لموقع hindustantimes سنتعرف على أبرز الطرق الفعالة للتحكم والسيطرة على الكوليسترول، والحد من تعرضه للارتفاع.

أكدت دراسة نشرت في مجلة لانسيت، قامت بتحليل أكثر من 74 مليون حالة وفاة حول العالم، أن أكثر من 7٪ من الوفيات تعرضوا لدرجات الحرارة الباردة، وفي الشتاء، يرتفع ضغط الدم كآلية دفاع طبيعية للجسم لمحاربة البرد، وهذا يمكن أن يزيد من خطر الإصابة بالنوبات القلبية والسكتات الدماغية، والسبب أنه خلال فصل الشتاء نتناول أطعمة غير صحية وتكون ذات سعرات حرارية عالية، التي تزيد من مستويات الكوليسترول في الجسم.