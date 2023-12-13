للتحكم في نسبة الكوليسترول الجيد بالجسم.. نصائح هتساعدك

تناول الأطعمة الغنية بالدهون، مع قلة ممارسة أي حركة أو نشاط، يعد من العوامل التي تتسبب في ارتفاع نسبة الكوليسترول بالجسم، ووفقا لموقع hindustantimes سنتعرف على أبرز الطرق الفعالة للتحكم والسيطرة على الكوليسترول، والحد من تعرضه للارتفاع.
أكدت دراسة نشرت في مجلة لانسيت، قامت بتحليل أكثر من 74 مليون حالة وفاة حول العالم، أن أكثر من 7٪ من الوفيات تعرضوا لدرجات الحرارة الباردة، وفي الشتاء، يرتفع ضغط الدم كآلية دفاع طبيعية للجسم لمحاربة البرد، وهذا يمكن أن يزيد من خطر الإصابة بالنوبات القلبية والسكتات الدماغية، والسبب أنه خلال فصل الشتاء نتناول أطعمة غير صحية وتكون ذات سعرات حرارية عالية، التي تزيد من مستويات الكوليسترول في الجسم.
وقدم التقرير، أبرز النصائح الصحية التي تساهم بشكل ملحوظ في تجنب ارتفاع الكوليسترول، ومنها:
- التركيز على الفواكه والخضراوات المناسبة لفصل الشتاء
تناول يوميا حصة من الفواكه والخضراوات، الكرنب والقرنبيط والجزر والبنجر والبطاطس، والتفاح والكمثري والرمان، فهما كنز للحصول علي صحة قلب قوية وخالية من الكوليسترول.
- تناول الحبوب الكاملة
يمكنك الإستغناء عن الكربوهيدرات المكررة مثل الخبز الأبيض والمكرونة، وتناول بديلا عنها الحبوب الكاملة مثل الشوفان والشعير والأرز البني، فهي أطعمة غنية بالألياف، وتساهم في خفض الكوليسترول.
-تناول الدهون الصحية
ليست كل الدهون متساوية، في حين أن الدهون المشبعة والمتحولة تساهم في ارتفاع نسبة الكوليسترول
، فإن الدهون غير المشبعة مثل أحماض أوميجا 3 الدهنية تلعب دورًا حيويًا في صحة القلب، والحد من ارتفاع نسبة الكوليسترول، ولذا يمكنك تناول الأسماك ، وبذور الكتان، والشيا.
- حافظ على نشاطك ومارس التمارين الرياضية
ممارسة الرياضة تساهم بشكل كبير في التحكم بالكوليسترول والحد من ارتفاع نسبته.
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