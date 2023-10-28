أعشاب طبيعية لخفض الكوليسترول في الدم.. أبرزها الكركم

ارتفاع نسبة الكوليسترول في الدم تعد من الأمور المسببة للإصابة بالعديد من المشاكل الصحية، ووفقا لموقع " webmd"، فالكوليسترول عبارة عن مادة دهنية شمعية موجودة في الدم، يحتاج الجسم عادة إلى هذه المادة لبناء الخلايا السليمة، ومع ذلك، يمكن أن يتراكم الكثير من الكوليسترول في الشرايين ويؤدي إلى أمراض القلب والسكتة الدماغية ومشاكل صحية أخرى.
أعشاب طبيعية لخفض الكوليسترول في الدم.. أبرزها الكركمالسبت، 28 أكتوبر 2023 02:00 ص
الكولسترول
كتبت إيناس البنا
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