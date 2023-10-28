أعشاب طبيعية لخفض الكوليسترول في الدم.. أبرزها الكركم

كتبت إيناس البنا

طرق لتحسين مستويات الكولسترول بالأعشاب ​الحلبة هذه البذور غنية بالألياف القابلة للذوبان، والتي يمكن أن تساعد في خفض مستويات الكوليسترول الضار، يمكنك نقع هذه البذور ليلاً في كوب من الماء وتناول هذا المشروب في صباح اليوم التالي. ارتفاع نسبة الكوليسترول في الدم تعد من الأمور المسببة للإصابة بالعديد من المشاكل الصحية، ووفقا لموقع " webmd"، فالكوليسترول عبارة عن مادة دهنية شمعية موجودة في الدم، يحتاج الجسم عادة إلى هذه المادة لبناء الخلايا السليمة، ومع ذلك، يمكن أن يتراكم الكثير من الكوليسترول في الشرايين ويؤدي إلى أمراض القلب والسكتة الدماغية ومشاكل صحية أخرى.هذه البذور غنية بالألياف القابلة للذوبان، والتي يمكن أن تساعد في خفض مستويات الكوليسترول الضار، يمكنك نقع هذه البذور ليلاً في كوب من الماء وتناول هذا المشروب في صباح اليوم التالي.



الريحان تحتوي أوراق الريحان على الأوجينول، وهو مركب نشط له خصائص مضادة للالتهابات وخفض الكولسترول، وبالتالي فإن إضافة هذه الأوراق إلى نظامك الغذائي اليومي يمكن أن يساعد في خفض مستويات الكوليسترول في الدم.



إكليل الجبل أو الروز ماري يحتوي إكليل الجبل على حمض الكارنوسيك، وهو مركب ذو خصائص مضادة للأكسدة ومضادة للالتهابات، يمكن أن يساعد حمض الكارنوسيك على خفض مستويات الكوليسترول الضار LDL عن طريق تقليل الالتهاب ومنع أكسدة الكوليسترول.



الكُركُم يأتي الكركم مليئًا بالكركمين، وهو عامل نشط يعد مصدرًا رائعًا للخصائص المضادة للالتهابات ومضادات الأكسدة، إضافة ملعقة صغيرة فقط من الكركم إلى الشاي أو الحليب العادي يمكن أن يساعد في خفض مستويات الكوليسترول الضار