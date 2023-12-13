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لجنة مركز إسنا بالأقصر.. السيسي 177482 صوتا ويمامة 6539 وحازم عمر 362

الأربعاء، 13 ديسمبر 2023 04:44 ص
لجنة مركز إسنا بالأقصر.. السيسي 177482 صوتا ويمامة 6539 وحازم عمر 362 انتخابات الرئاسة 2024
كتب محمد عبد العظيم – محمد شرقاوى

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أعلنت لجنة دائرة مركز إسنا فى محافظة الأقصر، عن نتائج الانتخابات الرئاسية 2024، وذلك وفقا لما نشرته "إكسترا نيوز"، حيث حصل المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي على 177482 صوتا، والمرشح الرئاسي فريد زهران على 4263 صوتا، والمرشح الرئاسي عبد السند يمامة على 6539 صوتا، والمرشح الرئاسي حازم عمر على 362 صوتا.
 
وكانت غرفة العمليات المركزية بالهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة المستشار أحمد بنداري مدير الجهاز التنفيذي للهيئة، أجرت اتصالات بالصوت والصورة عبر تقنية الفيديو كونفرانس، مع رؤساء اللجان العامة بمختلف محافظات الجمهورية وهم يمثلهم رؤساء المحاكم الابتدائية، وذلك لمتابعة تفاصيل غلق اللجان الانتخابية، ومتابعة سير التصويت في اليوم الأخير من الانتخابات الرئاسية.






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