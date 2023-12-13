وشكر الوزير المالكي المواقف المبدئية للدول التي صوتت لصالح القرار، ودعا الدول التي امتنعت عن التصويت لمراجعة مواقفها والانضمام إلى الإجماع الدولي الداعي لوقف العدوان والانحياز للحياة بدلا عن ثقافة الموت والقتل والدمار.

وطالب الدول التي صوتت بضد أن تتوقف عن التواطؤ في جريمة الإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل "سلطة الاحتلال" الاستعماري، وأن تعمل على منعها لارتكاب الجرائم الدولية، بما فيها جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية.

وأشاد المالكي بمواقف الدول من كافة المجموعات الدولية التي غيرت من تصويتاتها السابقة باتجاه وقف إطلاق النار، والحفاظ على حياة المدنيين الأبرياء، وخاصة الأطفال، والنساء، مشددا على أن نجاح هذا الاستفتاء الدولي على وقف إطلاق النار يترافق مع جهود اللجنة الوزارية المُنبثقة عن القمة الإسلامية العربية الطارئة.

وطالب المالكي وزير الخارجية بسرعة تنفيذ القرار، ووقف العدوان، وتمكين إدخال المساعدات والاحتياجات الأساسية لقطاع غزة، مُشددًا على أن الوقت في غزة من دم ونار.