صرف 70% من مقررات تموين شهر ديسمبر حتى الآن

كتب مدحت وهبة

تصرف منافذ المجمعات الاستهلاكية التابعة لوزارة التموين، السلع التموينية المدعمة لأصحاب البطاقات التموينية، حيث تم صرف ما يقرب من 70% من مقررات التموين عن شهر ديسمبر الجارى حتى الآن، ويستفيد من منظومة دعم السلع التموينية ما يقرب من 64 مليون مواطن مقيد بالبطاقات التموينية.

وتعمل وزارة التموين والتجارة الداخلية على تأمين مخزون استراتيجى من كافة السلع الغذائية لعدة أشهر فى إطار حرص الوزارة على توفير السلع وطرحها للمواطنين بالمنافذ التابعة للشركة، كما تعمل الوزارة على توفير القمح للمطاحن والدقيق للمخابز لتوفير الخبز المدعم على بطاقات التموين لما يقرب من 72 مليون مواطن مقيدين بالبطاقات التموينية.