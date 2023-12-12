زيلينسكى فى واشنطن لحث الكونجرس على تمرير مساعدات إضافية لأوكرانيا

كتبت ريم عبد الحميد

بدأ الرئيس الأوكرانى فولوديمير زيلينسكى مناشدته الأخيرة من أجل الحصول على مساعدات أمريكية إضافية لبلاده فى ظل حربها ضد روسيا، بعد أن وصل إلى واشنطن أمس الاثنين، وأعلن أن المنتصر الحقيقى من توقف المفاوضات فى الكونجرس هو روسيا.

وبحسب ما ذكرت صحيفة نيويورك تايمز، فقد قال زيلينسكى لمسئولى الأمن القومى الأمريكيين فى جامعة الدفاع الوطنية بواشنطن، إنه لو أن هناك أحدا مستفيدا من القضايا العالقة فى الكابيتول، هو بوتين وزمرته.

وقالت نيويورك تايمز إن هذه التصريحات بمثابة رسالة إلى الكونجرس حتى مع تضاؤل فرص تمرير اتفاق مساعدات لاوكرانيا فى المجلس التشريعى. كما أنها تمثل أولى مناشدات زيلينسكى فى الزيارة التي تم ترتيبها على عجل لواشنطن، والتي من المتوقع أن تشمل اجتماعات مع أعضاء الكونجرس والرئيس جو بايدن.

وكان زيلينسكى والبيت الأبيض قد قالا إن دعم أوكرانيا سيحمى الغرب على المدى الطويل بمنع الرئيس الروسى فلاديمير بوتين من محاولة الاستحواذ على مزيد من أوروبا، على الرغم من أن استطلاعات الراى تشير إلى تزايد شكوك الرأي العام الأمريكي بشأن المساعدات المالية المقدمة إلى أوكرانيا.

وكان وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن قد قال فى تصريحات، الاثنين، إن أمريكا ستصبح أكثر أمانا لو وقفت فى وجه روسيا الأكثر عدائية تحت حكم بوتين. وأضاف أن الرئيس الروسى لا يزال يعتقد أنه بإمكان التفوق على أوكرانيا، وأنه قادر على التفوق على أمريكا، لكنه مخطئ.

ويأمل بايدن ألا يتمكن زيلينسكى فقط من التأثير على أعضاء الكونجرس لتمرير 110.5 مليار دولار من التمويل الطارئ، والتي تشمل مساعدات لأوكرانيا، ولكن أن يؤكد مرة أخرى على أهمية الدفاع فى مواجهة روسيا. وتأتى الزيارة بعد أسبوع من عرقلة الجمهوريين فى مجلس الشيوخ حزمة المساعدات، مما أثار الشكوك بشأن أي مساعدات مالية مستقبلية لأوكرانيا.