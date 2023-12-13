رئيس وزراء بولندا الجديد يؤدى اليمين الدستورية أمام الرئيس أندريه دودا

أدى رئيس الوزراء البولندى الجديد دونالد تاسك اليمين الدستورية أمام رئيس الدولة أندريه دودا اليوم الأربعاء.
وذكرت صحيفة "فيرست نيوز" البولندية أن الوزراء الجدد فى الحكومة البولندية أدوا أيضا اليمين الدستورية في خطوة تعتبر الأخيرة فى عملية انتقال السلطة التى حدثت هذا الأسبوع.
يذكر أن تغيير الحكومة يأتى فى أعقاب انتخابات وطنية أجريت فى 15 أكتوبر الماضي وفازت بها مجموعة من الأحزاب التي تعهدت بالعمل معا تحت قيادة "تاسك" لاستعادة المعايير الديمقراطية التي تآكلت بسبب القانون والعدالة وإصلاح التحالفات مع الحلفاء التي توترت أيضا.
وكانت حكومة تاسك المؤيدة للاتحاد الأوروبي قد فازت بتصويت الثقة الذى أجرى في مجلس النواب الليلة الماضية.
حصلت حكومة المعارضة التى قدمها رئيس الوزراء البولندى المنتخب حديثا دونالد تاسك، على تصويت بالثقة فى مجلس النواب.
وخلال الجلسة، صوت 248 نائبا في مجلس النواب الذي تهيمن عليه أحزاب المعارضة لصالح الحكومة الجديدة، بينما عارضها 201 نائب، ولم يمتنع أحد عن التصويت، بحسب صحيفة "فيرست نيوز" البولندية.
وشكل تاسك ما يسمى بحكومة 15 أكتوبر الائتلافية بعد "يوم تاريخي" للانتخابات البرلمانية الأخيرة في بولندا، عندما انتهى حكم حكومة حزب العدالة والقانون، الذي دام ثماني سنوات.
وعلى الرغم من فوزه بمعظم المقاعد، 194 مقعدا، في مجلس النواب المؤلف من 460 عضوا، فقد حزب العدالة والقانون الأغلبية في أعقاب انتخابات أكتوبر الماضي، التي شهدت إقبالا قياسيا، ومهدت الطريق أمام أحزاب الائتلاف الثلاثة لتشكيل حكومة مؤيدة للاتحاد الأوروبي برئاسة تاسك.
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