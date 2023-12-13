رئيس وزراء بولندا الجديد يؤدى اليمين الدستورية أمام الرئيس أندريه دودا

وخلال الجلسة، صوت 248 نائبا في مجلس النواب الذي تهيمن عليه أحزاب المعارضة لصالح الحكومة الجديدة، بينما عارضها 201 نائب، ولم يمتنع أحد عن التصويت، بحسب صحيفة "فيرست نيوز" البولندية.

وشكل تاسك ما يسمى بحكومة 15 أكتوبر الائتلافية بعد "يوم تاريخي" للانتخابات البرلمانية الأخيرة في بولندا، عندما انتهى حكم حكومة حزب العدالة والقانون، الذي دام ثماني سنوات.

وعلى الرغم من فوزه بمعظم المقاعد، 194 مقعدا، في مجلس النواب المؤلف من 460 عضوا، فقد حزب العدالة والقانون الأغلبية في أعقاب انتخابات أكتوبر الماضي، التي شهدت إقبالا قياسيا، ومهدت الطريق أمام أحزاب الائتلاف الثلاثة لتشكيل حكومة مؤيدة للاتحاد الأوروبي برئاسة تاسك.