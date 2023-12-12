وقال "تاسك" - حسبما ذكر راديو "فرنسا الدولى" اليوم الثلاثاء، "إننا سنطالب بصوت عال وواضح بتعبئة كاملة للعالم الحر والغرب لصالح أوكرانيا في هذه الحرب. لا يوجد بديل".

يذكر أن البرلمان البولندى أيد في وقت سابق "دونالد تاسك" ليصبح رئيسا للوزراء، منهيا ثماني سنوات من الحكم القومي ويضع البلاد على المسار الصحيح لذوبان العلاقات مع الاتحاد الأوروبي.