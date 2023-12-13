وذكرت الخارجية العراقية -في بيان، نقلته قناة (السومرية نيوز)- أن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش أعلن تعيين الدبلوماسي العراقي سرحد فتاح نائباً لرئيس بعثة مكتب المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن؛ لما يتمتع به من خبرات.

وأضافت أن اختيار سرحد فتاح لهذا الموقع، يأتي لما يتمتع به من خبرة تزيد على 18 عامًا في النشاط السياسي والدبلوماسي، وفي العمل متعدد الأطراف على المستوى الوطني والدولي، كما أنه شغل في عام 2019 منصب نائب الممثل الدائم للعراق لدى الأمم المتحدة في نيويورك.