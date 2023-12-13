تحقيقات × 24 ساعة.. إحالة لص المساكن للمحاكمة فى شبرا

كتب إيهاب المهندس

حققت النيابات الجزئية والكلية وغرف المشورة، فى العديد من الوقائع خلال الـ 24 ساعة الماضية، ولعل أبرزها إحالة لص المساكن للمحاكمة، وتجديد حبس صاحب محل أحذية لاتهامه بقتل شخصين بعد مشاجرة معهما بعد معاكستهما لفتاة بشبرا.

لصوص المساكن

قررت النيابة العامة بمحكمة جنوب القاهرة، إحالة عاطل للمحاكمة الجنائية، لاتهامه بسرقة الشقق السكنية فى منطقة الموسكى.

معاكسة فتاة

أمرت جهات التحقيق حبس صاحب محل أحزية لاتهامه بقتل شخصين بعد مشاجرتهما معه، وقيامه بإطلاق أعيرة نارية صوبهما بعد قيام المجني عليهما بمعاكسة فتاة أمام محل المتهم، 4 ايام علي ذمة التحقيقات.

تزوير

جدد قاضى المعارضات بمحكمة الجيزة حبس تشكيل عصابي تخصص في تزوير المحررات الرسمية 15 يوماً على ذمة التحقيقات.

عصابة التجمع

قرر قاضي المعارضات بمحكمة جنح نيابة القاهرة الجديدة، تجديد حبس تشكيل عصابى مكون من شخصين تخصصا فى ترويج المواد المخدرة بعد خلطها بعقار لتخدير الحيوانات لزيادة كميتها، فى منطقة التجمع الأول والخامس، 15 يوما على ذمة التحقيقات.