اليوم السابع
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تحصين 85 ألف رأس ماشية ببنى سويف ضد الحمى القلاعية

الأربعاء، 13 ديسمبر 2023 11:48 ص
تحصين 85 ألف رأس ماشية ببنى سويف ضد الحمى القلاعية اعمال التحصين
بنى سويف هانى فتحى

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تتواصل فعاليات الحملة القومية لتحصين الثروة الحيوانية ضد أمراض الحمي القلاعية وحمى الوادي المتصدع، والتي تنفذها مديرية الطب البيطري ببني سويف، ضمن خطة الهيئة العامة للخدمات للبيطرية التابعة لوزارة الزراعة، لإجراء أعمال التحصين بالوحدات والإدارات البيطرية على مستوى قرى و مراكز المحافظة.  

حيث تضمن التقرير، الذي تعده مديرية الطب البيطري،الإشارة إلى أن إجمالي الحيوانات التي تم تحصينها قد وصل إلى  85 ألف و815 رأسا، منها 75 ألفا و717 رأسا من الأبقار، و9230 من الجاموس، و869 من الأغنام والماعز ، وذلك منذ استئناف العمل بالحملة في التاسع عشر من نوفمبر الماضي وحتى العاشر من ديسمبر الجاري   

جدير بالذكر أن مديرية الطب البيطري، بقيادة الدكتور أحمد الجبالي، أنهت استعداداتها لاستئناف الحملة القومية للتحصين ضد الحمى القلاعية والوادي المتصدع،بالوحدات البيطرية على مستوى مراكز ومدن المحافظة ،خاصة فيما يتعلق بإعداد وتجهيز الفرق الطبية،والأدوات والمعدات الخاصة بعمليات التحصين،وتوفير احتياجات الإدارات والوحدات من الأمصال واللقاحات والمستلزمات البيطرية والأدوات المستخدمة خلال الحملة.

 

 

 






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