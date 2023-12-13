بلاش استعجال.. 5 مخاطر صحية للرجيم السريع على صحتك وأعضاء جسمك

كتبت فاطمة خليل

يسعى كثير من الأشخاص لفقدان الوزن ويلجأون أحيانا لأنظمة ريجيم سريعة لفقدان الوزن بأسرع وقت، وهو ما يكون له مخاطر كبيرة على صحتك، بحسب موقع active health.

فقدان الوزن الشديد هو فقدان أكثر من 1 كجم في الأسبوع لفترة طويلة، وفي مثل هذه الظروف، من غير المرجح أن يكون جسمك قادرًا على الاستمرار ومن المحتمل أن تظهر أعراضا ملحوظة مثل تساقط الشعر بشكل طفيف أو الشعور بالبرد بشكل متكرر لكن التأثيرات الأخرى يمكن أن تكون ضارة جدًا بصحتك الجسدية والعقلية على المدى الطويل.



5 مخاطر لفقدان الوزن السريع 1. فقدان الكتلة العضلية عندما تفقد الوزن، فإنك لا تفقد الدهون فقط، بل العضلات أيضًا،غالبًا ما يأتي فقدان كتلة العضلات مع انخفاض معدل الأيض وحرق الدهون، مما يزيد من زعزعة استقرار نسبة الدهون إلى العضلات، تُترجم العضلات الأضعف إلى مزيد من الإزعاج في الأنشطة اليومية مثل حمل الأشياء الثقيلة أو صعود السلالم.

2. خلل في توازن المعادن بالجسم يتم تنظيم العديد من وظائف الجسم من خلال عناصر طبيعية. أي خلل في نسبة هذه العناصر يمكن أن يكون خطيرًا وقد يسبب حالات مثل النوبات وعدم انتظام ضربات القلب. تعتبر الإلكتروليتات أو المعادن على وجه الخصوص ضرورية لوظيفة الخلية وسلامتها إذا انهار هذا الأخير، فلن يمر وقت طويل قبل أن يحذو بقية الجسم حذوه. 3. نقص التغذية فقدان الوزن الشديد يحرم جسمك من العناصر الغذائية الأساسية الضرورية لوظيفة صحية. علاوة على ذلك، يمكن أن يؤدي نقص بعض العناصر الغذائية مثل فيتامين د والكالسيوم إلى زيادة خطر الإصابة بحالات صحية معينة أو يعرضك للإصابة. أحد الأمثلة على الأمراض المرتبطة بنقص التغذية هو فقر الدم، الذي يتميز بأعراض الضعف ونوبات الإغماء ويمكن أن يحدث عندما يكون تناولك للحديد غير كافٍ. 4. حصوات المرارة عندما تتشكل حصوات المرارة، يحدث ألم شديد مع عسر الهضم. تتشكل عندما لا يتم إطلاق العصارات الهضمية في المرارة بسبب نقص الطعام الذي يتم هضمه. تتصلب هذه العصائر داخل المرارة ويمكن أن تسد الفتحة، مما يسبب عسر الهضم مما يؤدي إلى مزيد من الألم والانزعاج. 5. انخفاض حاد في مستويات الطاقة إن استهلاك سعرات حرارية غير كافية أو إنفاق الكثير منها سيؤدي بالتأكيد إلى تأثيرات سلبية على مستويات الطاقة لديك. بصرف النظر عن الشعور بالتعب الجسدي، قد تتأثر وظائفك الإدراكية وكذلك إنتاجيتك.

يمكن أن يتأثر مزاجك أيضًا، ففقدان الوزن بشكل كبير غالبًا ما يكون مصحوبًا بمشاعر مستمرة من العصبية.