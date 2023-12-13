جاء ذلك، حسب ما نشره البيت الأبيض في بيان عبر موقعه الإلكتروني، اليوم الأربعاء خلال لقاء بايدن وزيلينسكى للتأكيد على الدعم الأمريكي القوي والدائم لكفاح أوكرانيا من أجل الحرية.

وناقش الرئيسان دفاع أوكرانيا عن نفسها ضد التدخل العسكري الروسي، بما في ذلك الخطط للعام المقبل.

وبحسب بيان البيت الأبيض، أعلن بايدن عن حزمة جديدة من المساعدات الأمنية لأوكرانيا، وأكد مجددًا "على الحاجة الماسة لاتخاذ إجراء فوري من جانب الكونجرس لضمان قدرتنا على الاستمرار في دعم الدفاع عن أوكرانيا".

وشدد الرئيس الأمريكي أيضًا على التعاون المتزايد بين الصناعات الدفاعية الأمريكية والأوكرانية، والذي عززه مؤتمر القاعدة الصناعية الدفاعية الأمريكي الأوكراني الناجح الأسبوع الماضي.

ومن جانبه، أطلع زيلينسكي، بايدن على استخدام أوكرانيا للممر في البحر الأسود لتصدير الحبوب والمنتجات الأخرى، ما يخفف من مخاوف الأمن الغذائي العالمي ويسهم في القاعدة الضريبية في أوكرانيا.