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بايدن يعلن تقديم حزمة مساعدات جديدة لأوكرانيا بقيمة 200 مليون دولار

الثلاثاء، 12 ديسمبر 2023 10:03 م
بايدن يعلن تقديم حزمة مساعدات جديدة لأوكرانيا بقيمة 200 مليون دولار بايدن وزيلينسكي
كتب عبد الوهاب الجندى

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أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن، اليوم الثلاثاء، تقديم الولايات المتحدة الأمريكية، حزمة مساعدات جديدة لأوكرانيا بقيمة 200 مليون دولار.

وقد أكد الرئيس الأمريكي جو بايدن أنه لا يمكن السماح للرئيس الروسي فلاديمير بوتين بالنجاح. وكتب بايدن على إكس: "إنني أتطلع إلى الترحيب بعودة الرئيس الأوكراني زيلينسكى إلى البيت الأبيض اليوم".

وقال: "لقد سمعتموني أقول من قبل إننا نقف عند نقطة انعطاف فى التاريخ، ولا يزال هذا صحيحا، وإن الوقوف مع أوكرانيا يعنى الوقوف مع الحرية".

وتدعم الولايات المتحدة الأمريكية السلطات الأوكرانية في حربها ضد الجيش الروسي، منذ فبراير 2022.

 

 







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روسيا

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