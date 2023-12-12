بايدن يعلن تقديم حزمة مساعدات جديدة لأوكرانيا بقيمة 200 مليون دولار

كتب عبد الوهاب الجندى

أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن، اليوم الثلاثاء، تقديم الولايات المتحدة الأمريكية، حزمة مساعدات جديدة لأوكرانيا بقيمة 200 مليون دولار.

وقد أكد الرئيس الأمريكي جو بايدن أنه لا يمكن السماح للرئيس الروسي فلاديمير بوتين بالنجاح. وكتب بايدن على إكس: "إنني أتطلع إلى الترحيب بعودة الرئيس الأوكراني زيلينسكى إلى البيت الأبيض اليوم".

وقال: "لقد سمعتموني أقول من قبل إننا نقف عند نقطة انعطاف فى التاريخ، ولا يزال هذا صحيحا، وإن الوقوف مع أوكرانيا يعنى الوقوف مع الحرية".