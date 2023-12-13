اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 13 ديسمبر 2023 02:31 ص
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية أخبار المحافظات

انقطاع المياه بطلخا وبعض مناطق نبروه الجمعة والسبت لمدة 12 ساعة لأعمال صيانة

الأربعاء، 13 ديسمبر 2023 01:00 ص
انقطاع المياه بطلخا وبعض مناطق نبروه الجمعة والسبت لمدة 12 ساعة لأعمال صيانة انقطاع المياه - أرشيفية
الدقهلية شريف الديب

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالدقهلية، عن انقطاع مياه الشرب بكلًا من المناطق الآتية: طلخا بالكامل، وجزء من نبروه، يوم الجمعة الموافق 15/12/2023 بداية من الساعة 6:30 مساءًا، وحتى الساعة 7 من صباح يوم السبت الموافق 16/12/2023، وذلك لقيام الشركة بتنفيذ أعمال صيانة بمرفق مياه طلخا.
 
وطالبت الشركة المواطنين، والمصالح الحكومية، والوحدات المحلية والهيئات والمستشفيات، والمخابز؛ بتدبير احتياجاتهم من مياه الشرب خلال فترة الأعمال، حتى لا تتأثر الخدمة المقدمة للمواطنين خلال فترة الانقطاع.
 
 
 






الدقهلية

مياه الدقهلية

قطع المياه

المياه بطلخا




مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة