انقطاع المياه بطلخا وبعض مناطق نبروه الجمعة والسبت لمدة 12 ساعة لأعمال صيانة

الدقهلية شريف الديب

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالدقهلية، عن انقطاع مياه الشرب بكلًا من المناطق الآتية: طلخا بالكامل، وجزء من نبروه، يوم الجمعة الموافق 15/12/2023 بداية من الساعة 6:30 مساءًا، وحتى الساعة 7 من صباح يوم السبت الموافق 16/12/2023، وذلك لقيام الشركة بتنفيذ أعمال صيانة بمرفق مياه طلخا.

وطالبت الشركة المواطنين، والمصالح الحكومية، والوحدات المحلية والهيئات والمستشفيات، والمخابز؛ بتدبير احتياجاتهم من مياه الشرب خلال فترة الأعمال، حتى لا تتأثر الخدمة المقدمة للمواطنين خلال فترة الانقطاع.