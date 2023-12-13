(أ ش أ)

علمت وكالة أنباء الشرق الأوسط أن الهيئة الوطنية للانتخابات، بدأت فى تلقى محاضر اللجان العامة المتضمنة جمع أصوات الناخبين، وكذا أوراق العملية الانتخابية فى الانتخابات الرئاسية التى أجريت داخل البلاد على مدى 3 أيام.

وقال مصدر مسئول بالهيئة الوطنية للانتخابات -في تصريح لـ (أ ش أ)- إن اللجان الانتخابية العامة، المشرفة على لجان الاقتراع الفرعية التى أدلى أمامها الناخبون بأصواتهم، انتهت جميعها من أعمال الحصر العددي وجمع الأصوات الواردة في محاضر اللجان الفرعية. وأضاف المصدر أن الهيئة تضطلع بدورها نحو مراجعة كافة أوراق العملية الانتخابية ومحاضر فرز الأصوات، وإنجاز أعمال تجميع الأصوات من واقع محاضر اللجان العامة، تمهيدا لإعلان النتيجة النهائية الرسمية يوم الاثنين المقبل.



وجرت الانتخابات داخل مصر بداية من يوم الأحد وحتي الثلاثاء، ومن المقرر إعلان نتيجة انتخابات الرئاسة المصرية يوم 18 ديسمبر.

وسجلت نسب المشاركة فى انتخابات 2024 أرقاماً قياسية، دون رصد أي مخالفات أو تجاوزات خلال العملية الانتخابية من لجان المتابعة العربية والدولية ، حيث تابع العملية الانتخابية ائتلاف نزاهة الدولى من خلال تعاون يجمع 5 منظمات أجنبية ومنظمتين محليتين، هى: "منظمة إيكو -اليونان، منظمة إليزكا- غانا، هيومان أكت- رومانيا، المنتدى الوطنى للمنظمات غير الحكومية فى أوغندا، منتدى جالس الدولي- أوغندا، مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان- مصر، شركاء من أجل الشفافية- مصر"، ويضم الائتلاف 54 متابعًا أجنبيًا من 34 دولة حول العالم.

كما تابع فريق المتابعين الدوليين بالمنظمة العربية لحقوق الإنسان الانتخابات الرئاسية، وضم 40 متابعاً من 17 جنسية عربية وأوروبية من ذوي الخبرة والتجارب في العمليات الانتخابية المتنوعة، سواء من جوانب الإشراف أو من جوانب الرقابة الدولية، من بينهم 18 من أعضاء مجلس أمناء المنظمة، وعدد آخر من قيادات فروع المنظمة والفريق الاستشاري، والذين سبق لهم أن شاركوا في عمليات الرقابة على الانتخابات في العديد من الدول خلال السنوات العشر الماضية.

وبخلاف ذلك، تفقد لجان التصويت وفود من الاتحاد الأفريقي والجامعة العربية وآخري من سفارات العديد من الدول .

وشهدت انتخابات الرئاسة المصرية 2024 تنوعاً من حيث المرشحين، فبخلاف المرشح الأوفر حظاً الرئيس عبد الفتاح السيسي خاض السباق الانتخابى مرشحين عن تيارات سياسية مختلفة، وهو ما ظهر واضحاً فى مشاهد تصويتهم فى أول أيام الانتخابات حيث أدلي المرشح عبد السند يمامة بصوته أمام لجنة مدرسة بدر بمنطقة الدقي في محافظة الجيزة وسط حشد من قيادات حزب الوفد، أما المرشح حازم عمر رئيس حزب الشعب الجمهوري بصوته في لجنته بمدرسة سيزا نبرواي بالقاهرة الجديدة ، في حين صوت المرشح فريد زهران داخل مقر لجنة المقطم الثانوية بنين.