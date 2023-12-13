وقال مصدر مسئول بالهيئة الوطنية للانتخابات -في تصريح  لـ (أ ش أ)- إن اللجان الانتخابية العامة، المشرفة على لجان الاقتراع الفرعية التى أدلى أمامها الناخبون بأصواتهم، انتهت جميعها من أعمال الحصر العددي وجمع الأصوات الواردة في محاضر اللجان الفرعية.

 

وأضاف المصدر أن الهيئة تضطلع بدورها نحو مراجعة كافة أوراق العملية الانتخابية ومحاضر فرز الأصوات، وإنجاز أعمال تجميع الأصوات من واقع محاضر اللجان العامة، تمهيدا لإعلان النتيجة النهائية الرسمية يوم الاثنين المقبل.


 