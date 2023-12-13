المهندس شريف مصطفى العضو المنتدب لشركة«IGI Developments» يدير جلسة نقاشية بمؤتمر SEREC بالرياض

كتب أحمد حسن

توصيات المؤتمر السعودي المصري للتطوير العقاري تضمنت إنشاء لجنة مشتركة بين المطورين العقاريين بمصر والمملكة وإزالة العقبات التي تواجه الصناديق العقارية

‏«IGI Developments»

تحقق أعلى المبيعات بمعرض عقارات النيل بكل من جدة والرياض وتعيد غرب القاهرة لدائرة اهتمامات العملاء العرب

شريف مصطفى:غرب القاهرة مليء بالفرص الواعدة والمقومات الجاذبة للاستثمار ونستهدف المزيد من التوسعات

الشركة طرحت خلال معرض النيل وحدات فاخرة بمشروعي أشجار سيتي وأشجار هايتس بأسعار تنافسية وتقسيط حتى 8 سنوات

بالتزامن مع المشاركة الناجحة لشركة«IGI Developments» بمعرض عقارات النيل الذي أقيم خلال نوفمبر الماضي بجدة والرياض بالمملكة العربية السعودية، شارك وأدار المهندس شريف مصطفى العضو المنتدب لشركة

‏ «IGI Developments» ، إحدى الجلسات النقاشية الهامة للمؤتمر السعودي المصري للتطوير العقاري SEREC الذي انعقد بالرياض على هامش معرض عقارات النيل تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء.

وافتتح المؤتمر السفير أحمد فاروق سفير جمهورية مصر العربية لدى المملكة العربية السعودية، وكذلك السيد /عبد الرحمن الطويل وكيل وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان للتطوير العقاري ، و السيد/ نايف الراجحي نائب رئيس غرفة الرياض، والسيد المهندس محمد بن صالح البطي رئيس الشركة الوطنية للاسكان السعودية.

و حملت الجلسة النقاشية التي أدارها المهندس شريف مصطفى عنوان "العقار فى خطط التنمية..2030 رابط مشترك " وناقشت العديد من الملفات الهامة من بينها فرص تصدير العقار والجهود والحوافز المبذولة من الحكومتين بمصر والمملكة لدفع الاستثمار العقاري وجذب رؤوس الأموال المحلية والأجنبية .

وشارك بالجلسة كبار المطورين بمصر والمملكة وهم المهندس عبد الناصر طه رئيس مكتب مصر لدى الإتحاد الدولي للعقار، الدكتور محمد المجيدل الرئيس التنفيذي لشركة أسس، المهندس باسل الصيرفي الرئيس التنفيذى لشركة أدير العالمية، المهندس أحمد العتال الرئيس التنفيذى لشركة العتال هولدينج ، المهندس محمد خالد العسال الرئيس التنفيذي لشركة مصر إيطاليا، المهندس بدير رزق الرئيس التنفيذي لشركة باراجون.

وأعرب المهندس شريف مصطفى عن سعادته بالمشاركة بالنسخة الأولى من المؤتمر والذي يهدف إلى دعم التعاون بين المطورين الأشقاء بمصر والمملكة خاصة مع تنوع الفرص الاستثمارية وتبني مصر والمملكة مخططات تنموية مميزة ومشتركة ضمن رؤيتهما لـ2030.

وسلط المهندس شريف مصطفى خلال الجلسة الضوء على المشروعات التنموية الكبرى التي تم تنفيذها فى البلدين منها مشروعات البنية التحتية والطرق والمشروعات السكنية لمحدودي ومتوسطي الدخل.

وتحدث المطورون عن التشابه بين السوقين المصري والسعودي فالتركيبة السكانية الأكبر بكلا من الدولتين للشباب، وتطرق المطورون إلى أهمية دفع التكنولوجيا والتحول الرقمي والاستدامة بالبلدين واستكمال الخطوات الإيجابية التي تم اتخاذها من أجل تعزيز السوق العقاري.

وصدر عن المؤتمر عدد من التوصيات الهامة منها انشاء لجنة مشتركة بين المطورين العقاريين بمصر والمملكة لتيسير التعاون والمشاركات كذلك ازالة العقبات التي تواجه انشاء الصناديق العقارية في مصر ودفع التكنولوجيا والاستدامة.

ومن جهة أخرى استطاعت شركة «IGI Developments»لفت أنظار العملاء العرب بمشروعاتها المتنوعة والمميزة خلال مشاركتها بمعرض عقارات النيل بجدة والرياض بالمملكة العربية السعودية .

وتمكنت الشركة من تحقيق أعلى المبيعات وأشاد العملاء بالمملكة بتميز المشروعات والعروض المقدمة من الشركة.

وطرحت شركة «IGI Developments»مشروعات متنوعة بمعرض عقارات النيل فمنها السكني ويتمثل في مرحلة Skyla بمشروع «أشجار هايتس»، ومرحلة جديدة بقلب « أشجار سيتي« وهى «Garden Gate» بالسادس من أكتوبر بمقدم يبدأ من 10 % والتقسيط على 7 و8 سنوات.

وتتميز وحدت Skyla بتنوع مساحاتها و نماذجها لتبدأ من غرفة واحدة وحتى 3 غرف نوم، وتبدأ مساحتها من 65 وحتى 205 مترا، بينما "Garden Gate" مرحلة تتكون من 800 وحدة بمساحات من 95 حتى 195 متر وهناك وحدات بالمشروع بمراحل أخرى جاهزة للاستلام خلال 3 و6 شهور.

وأما عن الوحدات التجارية والخدمية، طرحت «IGI Developments»أيضا مرحلة مميزة وهي City Central بمشروع «أشجار سيتي» وتضم مكاتب وعيادات، وشهدت إقبالا على العيادات منذ إطلاقها من قبل أطباء ومستثمرين وتبدأ مساحات العيادات من 35 متراً وبأسعار تبدأ من 2 مليون جنيه وسيساهم المشروع في تقديم خدمات طبية لأكثر من 4000 أسرة بنهاية المشروع.

وأجاب المهندس شريف مصطفى على تساؤل الحضور عن مستقبل الاستثمارات في غرب القاهرة، بأن غرب القاهرة تتمتع بالعديد من المقومات والمزايا التي تجعلها خياراً مثالياً للمطورين في المرحلة المقبلة.

وأضاف أن غرب القاهرة بها العديد من المدن والتوسعات فتضم السادس من أكتوبر وحدائق اكتوبر واكتوبر الجديدة والشيخ زايد وتوسعاتها وسفنكس الجديدة.

وأشار إلى أن شركة «IGI Developments» تستهدف التوسع فى غرب القاهرة وتنفيذ مشروع عمرانى ضخم على 540 فداناً بمدينة سفنكس الجديدة كذلك يتم دراسة العديد من الفرص الاستثمارية الأخري فى إطار حرص شركة «IGI Developments» الدائم للتوسع بالسوق المصرية .

تمتلك شركة «IGI Developments»تاريخا قويا حيث تعد امتدادا لخبرات «الشركة القابضة الدولية للإستثمارات المالية «IGI و"عائلة شتا" التي يعود تاريخ عملها إلى عام 1942، وقامت بتنفيذ مشروعات متنوعة في قطاعات مختلفة مثل النسيج والأغذية والصناعة والإسكان والبترول والإنشاءات.

شركة IGI Developments هي واحدة من اوائل الشركات المصرية التي نجحت في نشر مفهوم المجتمعات العمرانية المتكاملة في مصر وذلك من خلال تطويرها لعدد من المشروعات العقارية المتميزة منذ منتصف تسعينيات القرن الماضي، وكان لها دورا كبيرا بفضل هذه المشروعات في تنمية المدن الجديدة آنذاك وجذب الكتل السكانية إليها، مثل «جاردينيا بارك» في عام 1994، وكذلك «حي الأشجار» في عام 1997، الذي يُعَدُّ أشهر مشروعات مدينة السادس من أكتوبر، يليهما «جاردينيا بارك II» و«جاردينيا سبرينجز» و«أشجار هايتس» و«أشجار سيتي»، هذا إلى جانب خطتها الطموحة للتوسع بمشروعاتها فى مختلف أنحاء البلاد.