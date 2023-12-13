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المستشار محمد الحمصانى متحدثا باسم مجلس الوزراء

الأربعاء، 13 ديسمبر 2023 10:28 ص
المستشار محمد الحمصانى متحدثا باسم مجلس الوزراء المستشار محمد الحمصاني
كتبت هند مختار

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تولى المستشار محمد الحمصاني مهمة العمل متحدثا رسميا باسم مجلس الوزراء، خلفا لزميله بوزارة الخارجية المستشار سامح الخشن، الذي عاد لوزارته لتولي مهام جديدة. 
 
التحق المستشار محمد الحمصاني بالعمل بوزارة الخارجية عام ٢٠٠٥، وعمل بالبعثات الدبلوماسية لجمهورية مصر العربية في كل من وفد مصر الدائم لدى الأمم المتحدة في نيويورك وزامبيا ونيوزيلندا، كما عمل بمقر ديوان وزارة الخارجية بالقاهرة بإدارة المنظمات والتجمعات الأفريقية، وإدارة إسرائيل، ومكتب المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، علماً بأن آخر منصب تولاه بوزارة الخارجية هو مدير شئون جامعة الدول العربية. 
 
حصل الحمصانى على بكالوريوس الاقتصاد والعلوم السياسية من كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة عام ٢٠٠١.
 
 
 






المستشار محمد الحمصانى

مجلس الوزراء

سامح الخشن

مصطفى مدبولى



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