الكونجرس يرفض الموافقة على تقديم المزيد من المساعدات لأوكرانيا

وكالات

صرح رئيس مجلس النواب الأمريكى، مايك جونسون، أن أعضاء الكونجرس الأمريكى ينتظرون استراتيجية واضحة من كييف للموافقة على حزمة المساعدات التالية.

وقال جونسون بعد اجتماعه بفلاديمير زيلينسكي خلال مداخلة صحفية: "نحتاج إلى صياغة واضحة للاستراتيجية التي ستسمح لأوكرانيا بالانتصار، وحتى الآن كانت الإجابات غير كافية، فهي لم تزودنا بالوضوح والتفاصيل التي طلبناها مراراً وتكراراً".

وفي وقت سابق من اليوم، صرح، منسق الاتصالات الاستراتيجية في مجلس الأمن القومي الأمريكي، جون كيربي، أن الإدارة الأمريكية لديها أموال تكفي "لأسبوعين" فقط لدعم أوكرانيا.

ويرفض الكونجرس الموافقة على طلب الإدارة الأمريكية تخصيص أموال إضافية لمساعدة أوكرانيا، ويربط حل هذه القضية بالاتفاق على "إصلاح جذري للحدود والهجرة".

هذا وبعثت رئيسة مكتب الإدارة والميزانية بالبيت الأبيض، شالاندا يونغ، برسالة إلى قادة الكونجرس، حذرت فيها من أن واشنطن ستنفد مواردها بالكامل ولن تستطيع مساعدة أوكرانيا بحلول نهاية العام الجاري.

كما أشار البيت الأبيض، في وقت سابق، إلى أن واشنطن ترجح احتمال خسارة كييف في النزاع مع روسيا بشكل كبير، وذلك في حال انقطاع أي مساعدات إضافية من الجانب الأمريكي.