وذكرت وكالة الأنباء السعودية "واس" اليوم ، أن الطائرة تحمل على متنها سيارتي إسعاف، وذلك ضمن الحملة الشعبية لإغاثة الشعب الفلسطيني الشقيق في قطاع غزة، مشيرة إلى أن ذلك يأتي في إطار دور المملكة العربية السعودية التاريخي المعهود بالوقوف مع الشعب الفلسطيني الشقيق في مختلف الأزمات والمحن التي تمر بهم.

يذكر أن 14 سيارة إسعاف دخلت إلى قطاع غزة عبر منفذ رفح الحدودي متضمنة التجهيزات الطبية الأساسية.

وقال المشرف على مركز الملك سلمان للإغاثة عبد الله بن عبد العزيز الربيعة:"إن سيارات الإسعاف تتضمن تجهيزات طبية شملت أجهزة قياس العلامات الحيوية، وأجهزة الأكسجين، إضافة إلى حقائب الإسعافات الأولية وغيرها من المستلزمات اللازمة"، وفقا لما أوردته قناة "الإخبارية السعودية".