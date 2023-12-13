البيت الأبيض: مستشار الأمن القومي الأمريكي يلتقى نتنياهو غدا

وكالات

أعلن البيت الأبيض أن مستشار الأمن الأمريكي سيزور إسرائيل غدا وسيلتقى رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.

وكان قد قال رئيس الوزراء الاسرائيلى بنيامين نتنياهو: "مستمرون فى الحرب بغزة حتى آخر جندي"، حسبما ذكرت قناة القاهرة الإخبارية في خبر عاجل لها.

واقتحم عشرات المستوطنين الإسرائيليين، اليوم الأربعاء، باحات المسجد الأقصى المبارك، وسط دعوات لتكثيف هذه الاقتحامات بالتزامن مع حلول "عيد الأنوار" اليهودى، الذى يتواصل حتى نهاية الأسبوع.

وأفاد شهود عيان، بأن قوات الاحتلال أدخلت عشرات المستوطنين لباحات المسجد، ووفرت لهم الحماية، وسمحت لهم بأداء طقوس تلمودية.

وفى المُقابل.. منعت شرطة الاحتلال المتمركزة على أبواب البلدة القديمة وأبواب المسجد الأقصى، المواطنين من الدخول للمسجد الأقصى، ما تسبب في انخفاض أعداد المصلين بشكل لافت.