اليوم السابع
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البرلمان العربى: الانتخابات الرئاسية المصرية اتسمت بالحيادية والنزاهة والشفافية

الأربعاء، 13 ديسمبر 2023 12:35 م
البرلمان العربى: الانتخابات الرئاسية المصرية اتسمت بالحيادية والنزاهة والشفافية عادل العسومى
بيشوى رمزى - فاطمة محفوظ - تصوير ماهر اسكندر

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انطلق منذ قليل المؤتمر الصحفي الذي يعقده البرلمان العربي، لاعلان نتائج بعثة المتابعة الخاصة بالانتخابات الرئاسية، والتي مارست أعمالها خلال الأيام الماضية.
 
ومن جانبه، هنأ رئيس البرلمان العربي عادل العسومي الشعب المصري بنهاية العرس الديمقراطي والتي تمثل مرحلة جديدة في التنمية والتقدم.
 
وأضاف ان البرلمان العربي شارك بأكبر لجنة متابعة في تاريخه، رغم مشاركته في فعاليات مماثلة في دول عربية أخرى، مشيدا بجهود الهيئة الوطنية للانتخابات، لتيسير عملية التصويت.
 
وأضاف أن البعثة لم تر إي مخالفات في العملية الانتخابية ، موضحا أن كافة المرشحين التزموا تماما بالصمت الانتخابي، مشددا على أنها العملية اتسمت بالحيادية والنزاهة والشفافية.
 
وأضاف أن البرلمان يقوم باعداد تقرير شامل حول العملية الانتخابية حيث يتم رفعه مباشرة للجنة العليا للانتخابات.
 
رئيس البرلمان العربي عادل العسومي (1)
رئيس البرلمان العربي عادل العسومي 

رئيس البرلمان العربي عادل العسومي (2)
رئيس البرلمان العربي عادل العسومي 

رئيس البرلمان العربي عادل العسومي (3)
رئيس البرلمان العربي عادل العسومي 

رئيس البرلمان العربي عادل العسومي (4)
رئيس البرلمان العربي عادل العسومي 

رئيس البرلمان العربي عادل العسومي (5)
رئيس البرلمان العربي عادل العسومي 

رئيس البرلمان العربي عادل العسومي (6)
رئيس البرلمان العربي عادل العسومي 

رئيس البرلمان العربي عادل العسومي (7)
رئيس البرلمان العربي عادل العسومي 

رئيس البرلمان العربي عادل العسومي (8)
رئيس البرلمان العربي عادل العسومي 

 

 







البرلمان العربى

الانتخابات الرئاسية

الانتخابات الرئاسية فى مصر

مصر




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