الاحتلال الإسرائيلى يتجه لرفع سن الإعفاء من الخدمة الاحتياطية إلى 50 عاما

كتب سمير حسنى

أفادت "القاهرة الإخبارية" نقلا عن إعلام إسرائيلى، أن وزارة الدفاع تتجه لرفع سن الإعفاء من الخدمة الاحتياطية إلى 50 عامًا.

وعبر وزير الأمن القومى الإسرائيلى إيتمار بن غفير، عن حسرته بقتل 8 من جنود جيش الدفاع الإسرائيلى خلال المعارك البرية فى قطاع غزة، حيث وصل عدد القتلى فى الجيش الإسرائيلى إلى 113، حيث نشر بن غفير عبر حسابه على "إكس"، رموز قلوب منكسرة، وهو ما يشير إلى حسرته بعد وصول القتلى إلى 8.