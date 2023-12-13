الاحتلال الإسرائيلى يتجه لرفع سن الإعفاء من الخدمة الاحتياطية إلى 50 عاما

أفادت "القاهرة الإخبارية" نقلا عن إعلام إسرائيلى، أن وزارة الدفاع تتجه لرفع سن الإعفاء من الخدمة الاحتياطية إلى 50 عامًا.
وعبر وزير الأمن القومى الإسرائيلى إيتمار بن غفير، عن حسرته بقتل 8 من جنود جيش الدفاع الإسرائيلى خلال المعارك البرية فى قطاع غزة، حيث وصل عدد القتلى فى الجيش الإسرائيلى إلى 113، حيث نشر بن غفير عبر حسابه على "إكس"، رموز قلوب منكسرة، وهو ما يشير إلى حسرته بعد وصول القتلى إلى 8.
وذكرت الصحيفة أن من بين القتلى تومير جرينبرج (35 عاماً) وهو قائد الكتيبة الثالثة عشرة فى لواء جولانى، ولقى حتفه، مساء الثلاثاء، فى شمال قطاع غزة.
وأوضحت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل"، أن العدد الإجمالى لقتلى الجيش الإسرائيلى منذ بداية الغزو البرى لغزة، ارتفع إلى 113 عسكرياً.
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