إصابة 15 شخصا فى حادث مرورى بالمنيا

المنيا-حسن عبد الغفار

أصيب 15 شخصا إثر حادث مرورى بطريق قرية بهدال التابعة لمركز المنيا، بإصابات متنوعة وتم نقلهم الى المستشفى لتلقى العلاج.

تلقت الأجهزة الأمنية بالمنيا، إخطارا من غرفة عمليات النجدة يفيد بوقوع حادث مرورى بالقرب من قرية بهدال التابعة لمركز المنيا، وقد أسفر الحادث عن أصابة 15شخص وتم نقلهم على الفور لمستشفى المنيا العلام لتلقى العلاج.

وأفادت التحريات الأولية، أن حادث مرورى وقع بالقرب من قرية بهدال التابعة لمركز المنيا، وأسفر عن إصابة 15 شخصا بين سحجات وكدمات، وانتقلت سيارات الإسعاف إلى موقع البلاغ وتم نقل المصابين إلى مستشفى المنيا العام لتلقى العلاج، وتحرر عن الواقعة المحضر اللازم وجار العرض على النيابة لتباشر التحقيق فى الواقعة.