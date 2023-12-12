محمد بن راشد يعلن فوز محمد العريان بجائزة نوابغ العرب عن فئة الاقتصاد

كتب عبد الوهاب الجندى

قدم رئيس مجلس الوزراء الإماراتي، الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، حاكم دبي، التهنئة للدكتور محمد العريان رئيس كلية كوينز بجامعة كامبريدج، بمناسبة فوزه بجائزة نوابغ العرب عن فئة الاقتصاد.

وكتب في تدوينة عبر حسابه الرسمي على منصة إكس: "نوابغ العرب، هي جائزة كل العرب للاحتفاء بالعقول العربية.. والإنجازات العربية.. والاحتفاء بالمبدعين من أبناء هذه المنطقة من أصحاب المساهمات الاستثنائية".

وقال: "نبارك للفائز عن فئة الاقتصاد في جائزة نوابغ العرب.. الدكتور محمد العريان رئيس كلية كوينز بجامعة كامبريدج، وذلك تقديراً لمساهماته ومؤلفاته وكتبه التي ساهمت وتساهم في فهم متغيرات الاقتصاد وتوجهاته واستشراف مستقبله، والتي يعتمد عليها اليوم الكثير من صناع القرار في العالم".

وأضاف: "نبارك للدكتور محمد العريان ونفخر بكونه أحد المبدعين والمتميزين العرب على المستوى العالمى".