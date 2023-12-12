اليوم السابع
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الثلاثاء، 12 ديسمبر 2023 10:01 م
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مجلس الوزراء اليمني يعلن وفاة وزير الاتصالات وتقنية المعلومات

الثلاثاء، 12 ديسمبر 2023 09:42 م
مجلس الوزراء اليمني يعلن وفاة وزير الاتصالات وتقنية المعلومات مجلس الوزراء اليمني
كتب عبد الوهاب الجندى

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نعى مجلس الوزراء اليمني، اليوم الثلاثاء، وزير الاتصالات وتقنية المعلومات الدكتور نجيب منصور العوج، الذى انتقل إلى جوار ربه إثر وعكة صحية مفاجئة.

واعتبر بيان صادر عن المجلس، هذا الرحيل المفاجئ، خسارة فادحة لواحد من أبناء الوطن المخلصين، الذين عملوا بتفاني واجتهاد وقدم نموذج متفرد في الوطنية وخدمة المجتمع من خلال جميع المناصب التي تولاها، وكذا ما تميز به من خصال حميد’ يشهد له بها كل من عاصروه.

وعبّر المجلس عن تقدير اليمن وشعبها للدور الوطني الكبير الذي ساهم به الدكتور نجيب العوج خلال سنوات عمله الحكومي الطويلة، والإسهامات الجليلة التي بذلها الراحل العظيم في سبيل وطنه، حيث كان نموذجاً في البذل والعطاء، ولم يتأخر يومأً عن نداء الوطن، ولم يبخل ساعة بعلمه أو جهده، وتفانى في تقديم خبراته الواسعة لاسيما في المجال الاقتصادي والخدمي، لمصلحة الوطن.







مجلس الوزراء اليمني

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وفاة وزير الاتصالات وتقنية المعلومات

وزير الاتصالات وتقنية المعلومات اليمني

اخبار اليمن




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