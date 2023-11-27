رئيس الوزراء اليمني يثمن جهود مصر وقطر للتوصل لهدنة إنسانية فى غزة

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ثمن رئيس مجلس الوزراء اليمني الدكتور معين عبدالملك اليوم الإثنين الجهود الحميدة التي قادتها مصر وقطر للتوصل إلى هدنة إنسانية في غزة والتي دخلت يومها الثالث.



وشدد عبدالملك - وفقا لما أوردته وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) - على الالتزام بمحددات الموقف العربي الإسلامي وفقاً لنتائج قمة الرياض، لوقف جرائم الاحتلال الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني، والرفض الكامل لسياسات الاحتلال التي تستهدف التهجير القسري للشعب الفلسطيني سواء داخل غزة أو خارجها لتصفية القضية الفلسطينية، ومسؤولية المجتمع الدولي لوضع حد للانتهاكات الإسرائيلية ضد المدنيين الفلسطينيين في غزة والضفة الغربية، والتي تُعد بمثابة جرائم حرب لابد من محاسبة مرتكبيها.