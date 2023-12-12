طقس غد لطيف نهارا وأمطار ببعض المناطق قد تصل للسيول والصغرى بالقاهرة 14 درجة

كتب محمود راغب

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد غد الأربعاء، طقس لطيف نهاراً على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، معتدل الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، بارد ليلاً على أغلب الأنحاء.

كما يشهد غدا أمطار متوسطة تغزر أحيانا قد تصل لحد السيول على مناطق من محافظة شمال سيناء على فترات متقطعة، وأمطار متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحرى تمتد خفيفة إلى مناطق من جنوب الوجه البحرى والقاهرة الكبرى ومدن القناة وخليج السويس ووسط سيناء على فترات متقطعة.

وغدا أيضا يشهد نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وجنوب سيناء على فترات متقطعة، والبحر المتوسط : معتدل مضطرب ارتفاع الموج ( 2.5:1.5 متر)، والبحر الأحمر معتدل مضطرب ارتفاع الموج ( 2.5:1.5 متر).