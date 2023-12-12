رئيس لجنة فرعية فى الفيوم: المواطنون يحتفلون بالمشهد الانتخابى

الفيوم - رباب الجالي

قال المستشار محمد أحمد مصطفى، رئيس اللجنة الفرعية رقم 13 بلجنة مدرسة جمال عبد الناصر بمدينة الفيوم، إن العملية الانتخابية تسير بيسر وتشهد تعاون من الجميع خاصة مع كبار السن وذوى الهمم وهم أصحاب الأولوية فى الدخول للإدلاء بأصواتهم.

ولفت رئيس اللجنة فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، إلى أن هناك إقبال كبير من قبل الناخبين للإدلاء بأصواتهم فى الانتخابات الرئاسية 2024، مشيرا إلى أنه فى حالة وجود تزاحم من قبل الناخبين وتواجدهم بأعداد كبيرة يتم تنظيم الدخول وفقا لأولوية حضور الناخبين للجنة.

وأشار المستشار محمد أحمد مصطفى إلى أن عملية إدلاء الناخب بصوته لا تستغرق أكثر من 5 دقائق منذ حضوره للجنة حتى انتهاءه من الإدلاء بصوته فى الانتخابات، ولفت إلى أن كل مواطن يحضر للجنة الانتخابية ولديه علم برقمه بكشوف الناخبين ولكن فى حالة عدم علم الناخب برقمه، يتم استخراجه من الكشوف الانتخابية داخل اللجنة للتيسير على الناخب.

وأكد رئيس اللجنة أن المواطنون يحتفلون خلال دخولهم للجان للإدلاء بأصواتهم، ويطلقون الزغاريد، ويصطحبون أطفالهم من باب البهجة وإدخال السرور عليهم، فى هذا العرس الانتخابى.

وأشار الدكتور أحمد الأنصارى محافظ الفيوم، إلى أنه تم توجيه رؤساء مجالس المدن، ومديرى مديريات الخدمات وجميع الجهات المعنية، برفع درجة الاستعداد، والتواجد كلٌ فى محل عمله على مدار الساعة، وسرعة الاستجابة للأحداث الطارئة، وإلغاء الإجازات أثناء فترة الانتخابات.

ولفت المحافظ، إلى التنسيقات الأمنية والقضائية، وعقد عدة اجتماعات للتيسير على الناخبين وتعريفهم بمقار لجان الانتخاب، من خلال إعداد كشوف لجان الانتخابات ومطابقتها بأسماء المقار الانتخابية، وتغيير بعض اللجان غير المطابقة، أو التى تحتاج إلى أعمال صيانة، ومراجعة كافة اللجان بالمدارس بالتنسيق مع مديرية التربية والتعليم وفرع هيئة الأبنية التعليمية، للوقوف على مدى جاهزيتها لاستقبال الناخبين، وتوفير سبل الراحة للناخبين والمشرفين على العملية الانتخابية، مع مراعاة الظروف الصحية لكبار السن وذوى الاحتياجات الخاصة من الناخبين، لآداء واجبهم الوطنى بالاستحقاق الانتخابى.

جدير بالذكر أنه تم تجهيز 283 مقرًا انتخابيًا، تضم 323 لجنة بجميع مراكز وقرى المحافظة.