جيش الاحتلال يعلن انتشال جثتين لمحتجزين فى عملية خاصة من داخل قطاع غزة

كتب عبد الوهاب الجندى

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، انتشال جثتين لمحتجزين فى عملية خاصة من داخل قطاع غزة.

وقال الجيش الإسرائيلي في بيان اليوم الثلاثاء: "أنقذنا من قطاع غزة جثتي عدن زكريا (27 عاما) الذي اختطف من الحفلة في الراعي، والرقيب زيف دادو (36 عاما) الذي اختطف أثناء خدمته كلوجستي رئيس عمال في الكتيبة 51 في لواء جولاني وتم التعرف عليه كمختطف حتى الآن، وفي النشاط الذي مكّن من تحديد مكان الجثتين، سقط الرائد غال مئير آيزنكوت والرائد إيال مئير بيركوفيتش".

وفي اليوم الـ67 من العدوان على قطاع غزة، واصل جيش الاحتلال الإسرائيلي غاراته على مناطق مختلفة من قطاع غزة، آخرها فجر اليوم في رفح جنوب القطاع مما تسبب في سقوط 20 شهيدا.

وتواصل قوات الاحتلال الإسرائيلية حربها على قطاع غزة منذ اليوم السابع من شهر أكتوبر الماضي، ما أسفر عن استشهاد ما يقرب من 20 ألف شهيد، وإصابة نحو 50 ألف آخرين.