اليوم السابع
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الغارات الإسرائيلية تدمر مسجد الأمين محمد فى حى تل الهوا غرب غزة.. صور

الثلاثاء، 12 ديسمبر 2023 05:23 م
الغارات الإسرائيلية تدمر مسجد الأمين محمد فى حى تل الهوا غرب غزة.. صور تدمير مسجد الأمين محمد فى غزة
كتب عبد الوهاب الجندى

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قصفت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مسجد الأمين محمد ومنطقة الشاليهات في حي تل الهوا غرب مدينة غزة، مما أدى إلى دمار هائل في مبنى المسجد.

وفي اليوم الـ67 من العدوان على قطاع غزة، واصل جيش الاحتلال الإسرائيلي غاراته على مناطق مختلفة من قطاع غزة، آخرها فجر اليوم في رفح جنوب القطاع مما تسبب في سقوط 20 شهيدا.

وتواصل قوات الاحتلال الإسرائيلية حربها على قطاع غزة منذ اليوم السابع من شهر أكتوبر الماضي، ما أسفر عن استشهاد ما يقرب من 20 ألف شهيد، وإصابة نحو 50 ألف آخرين.

من ناحية أخرى، أكد رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي، بنامين نتنياهو، أن هناك خلاف مع الإدارة الأمريكية بخصوص مستقبل "حماس"، رغم الدعم الكامل الذى تقدمه واشنطن لتل أبيب في الحرب على غزة.

 
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ما تبقى من المسجد
 
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آثار القصف الإسرائيلي






تدمير مسجد الامين محمد فى غزة

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