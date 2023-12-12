اليوم السابع
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السجن 3 سنوات لعاطل لاتهامه بالإتجار فى المخدرات بسوهاج

الثلاثاء، 12 ديسمبر 2023 12:48 م
السجن 3 سنوات لعاطل لاتهامه بالإتجار فى المخدرات بسوهاج سجن - ارشيفية
سوهاج عمرو خلف

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قضت محكمة جنايات سوهاج، اليوم الاحد بمعاقبة المتهم "ن.ع.ا" عاطل بالسجن 3 سنوات لاتهامه بإحراز كمية من الحشيش وجوهر الميثامفيتامين بدائرة مركز العسيرات.

 
تعود أحداث الواقعة إلى عام 2023 بدائرة مركز العسيرات عندما وردت معلومات لضباط مركز العسيرات مفادها قيام المتهم بالاتجار فى الحشيش المخدر وجوهر الميثامفيتامين، وبعد تقنين الإجراءات تأكدت صحة المعلومات الواردة من أحد المصادر السرية وتم القبض عليه وبحوزته كمية من الحشيش وجوهر الميثامفيتامين وبمواجهته اعترف بالاتجار فى المخدرات وتمت إحالة القضية إلى محكمة الجنايات والتى أصدرت حكمها المتقدم.
 
 
 
 
 

 







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