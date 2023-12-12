السجن 3 سنوات لعاطل لاتهامه بالإتجار فى المخدرات بسوهاج

سوهاج عمرو خلف

قضت محكمة جنايات سوهاج، اليوم الاحد بمعاقبة المتهم "ن.ع.ا" عاطل بالسجن 3 سنوات لاتهامه بإحراز كمية من الحشيش وجوهر الميثامفيتامين بدائرة مركز العسيرات.