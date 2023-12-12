وقال الرئيس الأمريكي - في تصريحات نقلتها قناة (الحرة) الأمريكية، اليوم الثلاثاء، إن "العلاقات الأمريكية - الإسرائيلية" معقدة في الوقت الراهن"، مشددا على أن "الولايات المتحدة ملتزمة بمساعدة إسرائيل حتى تتم هزيمة حماس".

وأضاف: "علينا أن نكون حذرين، فالرأي العام العالمي كله يمكن أن يتغير بين عشية وضحاها"، مؤكدا أن "الولايات المتحدة ستواصل العمل من أجل تحرير الرهائن الذين ما زالوا محتجزين في غزة، وتسريع تقديم المساعدات الإنسانية للفلسطينيين".