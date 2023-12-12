الخارجية الروسية: الفيتو الأمريكى بشأن غزة "ضربة" لآلية عمل الأمم المتحدة

أ ش أ

وصفت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، استخدام الفيتو الأمريكى مؤخرا بشأن غزة بأنه ضربة لآلية عمل الأمم المتحدة.



وقالت زاخاروفا في إفادة صحفية اليوم الثلاثاء: "الفيتو الأمريكي ليس مجرد سجال بين الولايات المتحدة ودول أخرى لا تتفق مع نهجها وليس مجرد تجاهل لرأي الزملاء في قاعة مجلس الأمن الدولي، بل هو هجوم أميركي على الآلية المنصوص عليها في الأمم المتحدة".



وكانت الولايات المتحدة الأمريكية استخدمت مؤخرا حق النقض (الفيتو) ضد قرار إماراتي بشأن وقف إطلاق النار في غزة بسبب عدم تضمنه إدانة لحركة حماس وعدم دعم حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها.



وصوت 13 عضوا بمجلس الأمن الدولي لصالح تبني القرار، بينما امتنعت بريطانيا عن التصويت.