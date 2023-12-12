اليوم السابع
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البرلمان البولندى ينتخب دونالد توسك رئيسا للحكومة

الثلاثاء، 12 ديسمبر 2023 08:29 ص
البرلمان البولندى ينتخب دونالد توسك رئيسا للحكومة البرلمان البولندى - أرشيفية
وكالات

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انتخب البرلمان البولندي دونالد توسك زعيم التحالف المؤيد للاتحاد الأوروبي رئيسا للحكومة، حيث صوت له 248 نائبا، وعارضه 201.

وبحسب موقع روسيا اليوم، كان مجلس النواب في البرلمان حيث يحظى الموالون للاتحاد الأوروبي بغالبية، قد رفض أمس الاثنين تشكيل القوميين الشعبويين حكومة جديدة.

ويضم التحالف المؤيد للاتحاد الأوروبي "الائتلاف المدني" الوسطي، و"الطريق الثالث" وهو الحزب الديمقراطي المسيحي واليسار.

ومن المقرر أن يعرض توسك الثلاثاء في خطاب سياسته العامة وتشكيلة فريقه الحكومي، على أن يجرى تصويت فوري على منحه الثقة، وسيؤدي اليمين الأربعاء.

 







البرلمان البولندى

دونالد توسك

الاتحاد الأوروبي

الائتلاف المدنى الوسطى




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