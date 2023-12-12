أمريكا: صاروخ حوثى يصيب ناقلة نفط ترفع علم النرويج أثناء إبحارها قبالة اليمن

وقال أحد المسؤولين، وفقا لقناة (الحرة) الفضائية، الأمريكية اليوم الثلاثاء، إن الهجوم على سفينة النقل (ستريندا) وقع على بعد حوالي 60 ميلا بحريا من شمال مضيق باب المندب، مشيرا إلى أن المدمرة التابعة للبحرية الأمريكية ماسون في مكان الحادث وتقدم المساعدة.

وتستهدف حركة الحوثي اليمنية الشحن الدولي وسط توتر إقليمي بشأن الحرب بين إسرائيل وحماس في قطاع غزة.

وقال الحوثيون، في وقت سابق، إنهم سيستهدفون جميع السفن المتجهة إلى إسرائيل، بغض النظر عن جنسياتها، وحذروا جميع شركات الشحن العالمية من التعامل مع الموانئ الإسرائيلية.

ولم يتضح على الفور ما إذا كانت (ستريندا) لها أي علاقات مع إسرائيل أو ما إذا كانت متجهة إلى ميناء إسرائيلي.