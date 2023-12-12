أمريكا: صاروخ حوثى يصيب ناقلة نفط ترفع علم النرويج أثناء إبحارها قبالة اليمن

أعلنت القيادة المركزية الأمريكية "سنتكوم"، أن صاروخا أطلقه الحوثيون أصاب ناقلة نفط ترفع علم "النرويج" أثناء إبحارها قبالة اليمن، مشيرة إلى أنه لم ترد فى الحال أنباء عن وقوع ضحايا من جراء هذه الضربة.
وقالت "سنتكوم" - فى منشور على منصة (إكس) - إن ناقلة النفط "ستريندا" أصيبت بصاروخ "كروز" مضاد للسفن أُطلق من اليمن من منطقة يسيطر عليها الحوثيون، مشيرة إلى أن السفينة أبلغت عن وقوع "أضرار تسببت في نشوب حريق على متنها"، مؤكدة أن مدمرة تابعة للبحرية الأمريكية لبّت نداء استغاثة أطلقته السفينة ومدّت لها يد العون.
وكان مسؤولان دفاعيان أمريكيان قالا سابقا إن صاروخ كروز "بريا" أطلق من منطقة يمنية يسيطر عليها الحوثيون أصاب ناقلة تجارية، مما تسبب في حريق وأضرار لكن لم تقع إصابات.
وقال أحد المسؤولين، وفقا لقناة (الحرة) الفضائية، الأمريكية اليوم الثلاثاء، إن الهجوم على سفينة النقل (ستريندا) وقع على بعد حوالي 60 ميلا بحريا من شمال مضيق باب المندب، مشيرا إلى أن المدمرة التابعة للبحرية الأمريكية ماسون في مكان الحادث وتقدم المساعدة.
وتستهدف حركة الحوثي اليمنية الشحن الدولي وسط توتر إقليمي بشأن الحرب بين إسرائيل وحماس في قطاع غزة.
وقال الحوثيون، في وقت سابق، إنهم سيستهدفون جميع السفن المتجهة إلى إسرائيل، بغض النظر عن جنسياتها، وحذروا جميع شركات الشحن العالمية من التعامل مع الموانئ الإسرائيلية.
ولم يتضح على الفور ما إذا كانت (ستريندا) لها أي علاقات مع إسرائيل أو ما إذا كانت متجهة إلى ميناء إسرائيلي.
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