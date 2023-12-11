كتب محمد شرقاوى

أفادت قناة القاهرة الإخبارية فى خبر عاجل لها أن هناك أنباء عن انفجارات قوية في البحر الأحمر قرب سواحل اليمن.

وكان الحوثيون في اليمن تبنى إطلاق صواريخ وطائرات مسيرة على أهداف إسرائيلية فى إيلات، حسبما ذكرت قناة القاهرة الإخبارية في خبر عاجل لها.