2,8 % زيادة فى أعداد التلاميذ بالتعليم قبل الجامعي للعام الدراسي 2022/2023

كتب مدحت عادل

أصدر الجهــــاز المركـزي للتعبئــة العـامة والإحصــاء اليـوم النشرة السنوية للتعليم قبل الجامعي للعام الدراسي 2022/2023 ".

ومن أهم مؤشرات النشرة، أن مرحلة ما قبل الإبتدائي هناك 1,4 مليون تلميذ بنسبة 5.1% من أجمالي المراحل التعليمية (منهم 1,2مليون تلميذاً بنسبة 4,9% من إجمالي مراحل التعليم العام، 188.1 الف تلميذاً بنسبة 7,4 % من إجمالي مراحل التعليم الأزهري) عام 2022/2023، و63,2 الف مدرس (منهم 59,4 الف مدرس بنسبة 6,2% من إجمالي مراحل التعليم العام، 3,8 الف مدرس بنسبة 2,7% من إجمالي مراحل التعليم الأزهري) عام 2022/2023 .

وقالت النشرة إن هناك 15,1 مليون تلميذ بنسبة 53,9 % من إجمالي المراحل التعليمية (منهم 13,7 مليون تلميذ بنسبة 53,7% من إجمالي مراحل التعليم العام، 1,4 مليون تلميذ بنسبة 56,1 % من إجمالي مراحل التعليم الأزهري) عام 2022/2023، و 485,5 الف مدرس (منهم 419.3 الف مدرس بنسبة 43,7% من إجمالي مراحل التعليم العام، 66,2 الف مدرس بنسبة 47,1 % من إجمالي مراحل التعليم الأزهري ) عام 2022/2023، كما أن هناك 19,9 الف مدرسة بالتربية والتعليم ، 3.7 الف معهداً بالتعليم الأزهري عام 2022/2023، و 0,2 % نسبة التسرب فى المرحلة الابتدائية عام 2022/2023 مقابل 0,2% عام 2021/2022 .

وأوضحت أن 96,8 % معدل الانتقال من المرحلة الابتدائية إلى المرحلة الإعدادية عام 2022/2023 .

وبالنسبة للتعليم المجتمعى هناك 141,5 الف تلميذ (الفصل الواحد) بنسبة 0,5 % من إجمالي المراحل التعليمية عام 2022/2023 ، و 7.7 الف مدرس بالتربية والتعليم بنسبة 0,7 % من إجمالي المراحـــل التعليميـــة عام 2022/2023 ، و 4,9 الف مدرسه ( الفصل الواحد ) بالتربية والتعليم عام 2022/2023 ولا يوجد تعليم مجتمعي بالأزهر.

كما أن هناك 6,5 مليون تلميذ بنسبة 23,3% من إجمالي المراحل التعليمية (منهم 6,0 ملــيون تلميذاً بنسبــة 23,6% من إجمالي مراحل التعليم العام، 505,2 الف تلميذ بنسبة 19.9 % مــن إجمالي مــراحل التعليــم الأزهري) عام 2022/2023، و275,2 الف مدرس (منهم 238,4 الف مدرس بالتربية والتعليم بنسبة 24,9 % من إجمالي مراحل التعليم العام، 36,9 الف مدرس بنسبة 26,2 % من إجمالي مراحل التعليم الأزهري) عام 2022/2023، و13.7 الف مدرسة بالتعليم الإعدادي العام بالتربية والتعليم ، 3,6 الف معهد بالتعليم الأزهري عام 2022/2023، و1,7 % نسبة التسرب فى المرحلة الإعدادية عام 2022/2023 مقابل 0,9 % عام 2021/2022 .

وان هناك 37,6 % معدل الانتقال من المرحلة الإعدادية إلى الثانوي العام عام 2022/2023 .

وفي الثانوية 2,5 مليون تلميذ بنسبة 9,0% من إجمالي المراحل التعليمية (منهم 2,1 مليون تلميذ بنسبة 8,3 % بالتربية والتعليم ، 402.2 الف تلميذ بنسبة 15,9 % من إجمالي مراحل التعليم الأزهري) عام 2022/2023، و128,9 الف مدرس ( منهم 96,2 الف مدرس بالتربية والتعليم بنسبة 10,0 % من إجمالي المراحل التعليم العام، 32.7 الف مدرس ازهري بنسبة 23,3% من إجمالي المراحل التعليم الأزهري ) عام 2022/2023، و 4,5 الف مدرسة بالتربية والتعليم ، 2.4 ألف معهداً بالتعليم الأزهري عام 2022/2023 .

أما بالنسبة للتعليم الفني هناك 2,3 مليون تلميذ بنسبة 8 % من إجمالي المراحل التعليمية (منهم 1,1 مليون تلميذ بنسبة 46,9 % بالتعليم الصناعي، 926 الف تلميذ بنسبة 41,1% بالتعليم التجاري ( عام ــ فندقي )، 269,5 الف تلميذ بنسبة 12,0 % بالتعليم الزراعي ) من إجمالي التعليم الثانوي الفنى عام 2022/2023 ، و128,4 الف مدرس (منهم 82,4 الف مدرس بالتعليم الصناعي بنسبة 64,2%، 35,5 الف مدرس بالتعليم التجاري (العام ـ الفندقي) بنسبة 27,7%، 10,4 الف مدرس بالتعليم الزراعي بنسبة 8,1%) من إجمالي مدرسين التعليم الثانوي الفنى 2022/2023، و3,1 الف مدرسة (منهم 1690 مدرسة بالتعليم الصناعي، 1099 مدرسة بالتعليم التجاري (العام ـ الفندقي)، 325 مدرسة بالتعليم الزراعي عام 2022/2023، إلى جانب 853,5 الف تلميذ بالتعليم التجاري العام بنسبة 92,2 %، 72,5 الف تلميذ بالتعليم الفندقي بنسبة 7,8 % من إجمالي التعليم التجاري عام 2022/2023.

وبالنسبة للتربية الخاصة 46,4 الف تلميذ بنسبة 0,2 % من إجمالي المراحل التعليمية عام 2022/2023 ، و9,5 الف مدرس بالتربية والتعليم بنسبة 1 % من اجمالي مراحل التعليم العام عام 2022/2023 ، و 1,2 الف مدرسة بالتربية والتعليم ولا يوجد تربية خاصة بالأزهر عام 2022/2023 .