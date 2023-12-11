هنشارك عشان مستقبلنا.. شاب سوهاجى يوزع تمر وسوبيا على الناخبين بمصر القديمة

كتب محمد سعودى

بابتسامة كلها أمل وقف الشاب السوهاجى يوسف أحمد، بائع مشروبات تمر وسوبيا وعرقسوس، أمام لجنة مدرسة عين الصيرة الابتدائية بمصر القديمة قرب الناخبين الذين توافدوا أمام اللجنة للإدلاء بأصواتهم فى الانتخابات الرئاسية 2024.

"لقمة عيشى لقيتها النهاردة وسط الناخبين".. هكذا بدأ الشاب السوهاجى حديثه مع "اليوم السابع"، وهو يستقبل أحد الناخبين الذى توجه إليه ليروى عطشه خلال انتظار دوره فى الدخول إلى اللجنة الانتخابية.



الشاب السوهاجي قرر المشاركة بالانتخابات في لجنة المغتربين



الشاب السوهاجي يوسف أحمد أمام لجنة انتخابات بمصر القديمة



الناخبون يروون عطشهم أمام لجان مصر القديمة

يقول يوسف أحمد، بائع المشروبات: "لقيت اللجنة عليها ناس كتير، فقولت أكيد هنا هلاقى لقمة عيش حلوة، والحمد لله توقعى طلع صح، خاصة أن الانتظار فى الطوابير بياخد وقت شوية"، مشيرًا إلى أنه سيتوجه غدًا للجنة للمغتربين للإدلاء بصوته فى الانتخابات الرئاسية، قائلا: "لازم نشارك فى الانتخابات عشان ده مستقبلنا ومستقبل البلد".

وتشهد الانتخابات الرئاسية 2024 تنوعا سياسيا للمرشحين للانتخابات الرئاسية، حيث شملت أربعة مرشحين، وهم المرشح عبدالفتاح السيسى، رمز النجمة، والمرشح فريد زهران، رمز الشمس، وهو رئيس الحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى، ومن أبرز مؤسسى الحركة المدنية الديمقراطية، التى تُعد أكبر كتلة للأحزاب المعارضة فى مصر، والمرشح عبدالسند يمامة، رمز النخلة، رئيس حزب الوفد، أعرق الأحزاب الليبرالية المصرية وأقدم الأحزاب فى مصر على الإطلاق، والمرشح حازم عمر، رمز السلم، رئيس حزب الشعب الجمهورى، وهو ثانى أكبر الأحزاب المصرية تمثيلًا فى مجلس النواب.



بائع مشروبات مثلجة أمام لجنة انتخابات بمصر القديمة



شاب سوهاجي هنشارك في الانتخابات عشان مستقبلنا



شاب سوهاجي يجد لقمة عيشه أمام لجان الانتخابات بمصر القديمة

وحددت الهيئة الوطنية للانتخابات عدد لجان الاقتراع الفرعية التى سيدلى أمامها المواطنون بأصواتهم والتى يبلغ عددها 11 ألفا و631 لجنة بداخل 9376 مركزًا انتخابيًا ما بين مدارس ومراكز شباب ووحدات صحية.

وتُجرى الانتخابات الرئاسية 2024 داخل مصر وفقا للجدول الزمنى المقرر من الهيئة الوطنية للانتخابات أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجاري، على أن يبدأ التصويت من التاسعة صباحا وحتى التاسعة مساء، وحددت يوم 13 ديسمبر لانتهاء عملية الفرز وإرسال المحاضر للجان العامة، ويوم 18 ديسمبر لإعلان نتيجة الانتخابات.

ويتيح "اليوم السابع" للقراء إمكانية إرسال الصور والفيديوهات وكذلك النصوص التى توثق مشاركاتهم فى انتخابات الرئاسة، من خلال رسائل واتس آب على رقم 01280003799، أو من خلال صفحة اليوم السابع على فيس بوك https://www.facebook.com/Youm7



شاب سوهاجي يروي عطش الناخبين بمصر القديمة



لقمة عيش ومشاركة للناخبين أجواء الانتخابات الرئاسية



ناخب يروي عطشه أمام لجنته الانتخابية بمصر القديمة