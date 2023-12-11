اليوم السابع
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الإثنين، 11 ديسمبر 2023 06:10 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
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مواطن مبتور الساق يدلى بصوته على كرسي متحرك فى الانتخابات الرئاسية ببورسعيد

الإثنين، 11 ديسمبر 2023 04:35 م
مواطن مبتور الساق يدلى بصوته على كرسي متحرك فى الانتخابات الرئاسية ببورسعيد مبتور الساق يدلى بصوته فى الانتخابات
بورسعيد محمد فرج

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حرص مواطن مصرى مبتور الساق من بورسعيد، على أن يدلى بصوته على كرسى متحرك، إيماناً منه بالدور الوطنى للمشاركة فى الانتخابات الرئاسية 2024 رغم صعوبة التنقل إلا أنه حرص كل الحرص على المشاركة متحدياً كل الصعاب لتعزيز روح الانتماء والمثابرة استكمالا لمسيرة التنمية والديمقراطية التى بدأتها مصر.
 
للجدول الزمني المقرر من الهيئة الوطنية للانتخابات أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجاري، على أن يبدأ التصويت من التاسعة صباحا وحتى التاسعة مساء، وحددت يوم 13 ديسمبر لانتهاء عملية الفرز وإرسال المحاضر للجان العامة، ويوم 18 ديسمبر لإعلان نتيجة الانتخابات.
 
جدير بالذكر، أن هناك أكثر من 533 ألف ناخب موزعين على 7 أحياء ومدينة بورفؤاد، سوف يدلون بأصواتهم في محافظة بورسعيد، حيث تم إعداد وتجهيز 67 لجنة ومقرا انتخابيا لتفتح أبوابها أمام المواطنين لاختيار من يمثلهم كرئيس للدولة المصرية، بالإضافة لـ 80 لجنة فرعية و5 لجان للمغتربين.

 







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شروط التصويت في الانتخابات

المرشح عبد الفتاح السيسي

عبد الفتاح السيسي

حازم عمر

فريد زهران

عبد السند يمامة

المرشحين لانتخابات الرئاسة المصرية 2024

مرشحي الرئاسة المصرية

مرشحين الرئاسه

مرشحين الرئاسه 2024

الانتخابات الرئاسية المصرية 2024




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