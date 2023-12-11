مواطن مبتور الساق يدلى بصوته على كرسي متحرك فى الانتخابات الرئاسية ببورسعيد

جدير بالذكر، أن هناك أكثر من 533 ألف ناخب موزعين على 7 أحياء ومدينة بورفؤاد، سوف يدلون بأصواتهم في محافظة بورسعيد، حيث تم إعداد وتجهيز 67 لجنة ومقرا انتخابيا لتفتح أبوابها أمام المواطنين لاختيار من يمثلهم كرئيس للدولة المصرية، بالإضافة لـ 80 لجنة فرعية و5 لجان للمغتربين.