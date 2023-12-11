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مفتى الجمهورية: الإقبال الكثيف بالانتخابات رسالة بأن المصريين على قلب رجل واحد

الإثنين، 11 ديسمبر 2023 06:43 م
مفتى الجمهورية: الإقبال الكثيف بالانتخابات رسالة بأن المصريين على قلب رجل واحد الدكتور شوقى علام مفتى الجمهورية
كتب لؤى على

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أشاد الدكتور شوقى علام ،مفتى الجمهورية، بالإقبال الكبير للناخبين فى التصويت بالانتخابات الرئاسية، مؤكدا أن ما أعلنته الهيئة الوطنية للانتخابات بأن الكثافات غير مسبوقة وتجاوز نسبة التصويت ال 45% حتي  اليوم ، لدليل علي وعى المواطن المصرى وشعوره بأهمية صوته لرسم مستقبل وطننا الحبيب.
 
وأضاف في تصريحات لـ"اليوم السابع"، ان الاقبال الكثيف علي صناديق الاقتراع رسالة للعالم كله بأن هذا الشعب علي قلب رجل واحد ويدرك حجم التحديات التى تواجه الوطن ،مؤكدا أن التصويت في الانتخابات واجب وطني يُظهر مدى وعينا بالتحديات التي يواجهها وطننا، مشددًا على ضرورة أن يحكِّم كلُّ ناخب ضميرَه عند اختياره لمن ينتخب، وأن يختار القويَّ الأمين الذي يَعبُر بمصر إلى بر الأمان ويحقق الاستقرار.
 
وجدَّد مفتي الجمهورية دعوته إلى الشعب المصري أن يُظهروا للعالم كله إعلاءهم للمصلحة الوطنية، عبر مشاركتهم الإيجابية والفعالة في التصويت بالانتخابات ودعم أركان الدولة المصرية، مؤكدًا أن الشعب المصري أثبت في كل مراحل تاريخه أنه شعب حضاري، وأنه شعب مؤمن يدرك واجباته الوطنية، وأنه شعب قد أثبت في كل المواقف وفي كل التحديات مدى حبه لوطنه مصر، ومدى استعداده للبذل والتضحية من أجلها.
 
 
جدير بالذكر أن سباق الانتخابات الرئاسية انطلق صباح أمس الأحد في كافة محافظات الجمهورية، ويخوض السباق الرئاسي أربعة مرشحين، وهم: المرشح عبد الفتاح السيسي، والدكتور عبد السند يمامة رئيس حزب الوفد، وفريد زهران رئيس حزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، وحازم عمر رئيس حزب الشعب الجمهوري.
 
من جانبهم عبّر الطلاب عن سعادتهم بالمشاركة في هذا العرس الديمقراطي وبالمشهد المُشرف أمام اللجان الانتخابية والذي  يثبت للعالم أن المصريين على دائمًا قدر المسؤلية.
 
 
 






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