محافظ شمال سيناء يؤكد دور مصر فى استقبال المساعدات وإيصالها إلى غزة

قال اللواء محمد عبد الفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، إن مصر أكبر داعم للقضية الفلسطينية، وأن مصر تلعب دورًا كبيرًا بالتعاون مع كافة الأطراف فى وقف الحرب على قطاع غزة.

وأشار المحافظ، خلال زيارة وفد مجلس الأمن إلى محافظة شمال سيناء، إلى أن مصر تقوم بجهود كبيرة فى استقبال المساعدات الإغاثية والإنسانية وإرسالها إلى قطاع غزة. وأكد المحافظ إلى أن المساعدات تصل إلى محافظة شمال سيناء عبر 3 مسارات وهى الطريق البرى وميناء العريش البحرى ومطار العريش الدولى، حيث استقبلت المحافظة عدة الاف من أطنان المساعدات الإغاثية والإنسانية المقدمة من مصر وعدد من الدول العربية والأجنبية والمنظمات الإقليمية والدولية.

وأشار المحافظ إلى أن زيارة وفد مجلس الأمن إلى محافظة شمال سيناء استمرت عدة ساعات، بدأت بمراسم الاستقبال فى مطار العريش الدولى، ثم لقاء موسع للتعرف على الجهود المصرية فى استقبال المساعدات وايصالها إلى قطاع غزة والية توصيل تلك المساعدات للقطاع.

وأوضح المحافظ أن وفد مجلس الأمن قام بزيارة الجرحى الفلسطينيين فى مستشفى العريش العام، وزيارة مخازن الهلال الأحمر المصرى فى مدينة العريش، والاستماع إلى شرح مفصل من المعنيين.

ولفت المحافظ إلى أن مجلس الأمن يتكون من 5 دول دائمة العضوية وهى الصين وفرنسا وروسيا وبريطانيا وأمريكا، بجانب 10 دول غير دائمين تنتخبهم الجمعية العامة لمدة سنتين وهم الإمارات والبرازيل والبانيا والاكوادور والجابون وغانا واليابان ومالطا وموزمبيق وسويسرا.