اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 12 ديسمبر 2023 12:21 ص
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية أخبار المحافظات

محافظ جنوب سيناء يبحث الفرص الاستثمارية لزيادة عوائد صناديق المحافظة‎

الإثنين، 11 ديسمبر 2023 11:06 م
محافظ جنوب سيناء يبحث الفرص الاستثمارية لزيادة عوائد صناديق المحافظة‎ محافظ جنوب سيناء يبحث الفرص الاستثمارية
جنوب سيناء _ ياسر عامر

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
بحث اللواء خالد فوده، محافظ جنوب سيناء، الفرص الاستثمارية لزيادة عوائد صناديق بالمحافظة، بحضور الدكتورة إيناس سمير نائب المحافظ، وأثناء الاجتماع تم عرض فكرة طرح إسكان متميز بمدن المحافظة، والذي يعتبر إضافة نمط معماري جديد ومختلف عن الإسكان الاجتماعى السائد فى المحافظة، وذلك ليتماشى مع أعمال التطوير والتنمية العقارية فى المحافظة، وجاء العرض من خلال التصور الذي قامت به الإدارة العامة للتخطيط العمراني.
 
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة دراسة الفرص الاستثمارية لزيادة عوائد صناديق المحافظة، والذي عقد بمكتب المحافظ بمدينة شرم الشيخ، مساء اليوم، وضمت اللجنة مدير مديرية الاسكان، ومدير التخطيط العمراني بالمحافظة، ومدير الشئون القانونية، ومدير الاستثمار ومدير صندوق تنشيط السياحة، ومدير صندوق الاسكان، ومدير العقود والمعنيين .
 
 
محافظ جنوب سيناء يبحث الفرص الاستثمارية (1)
محافظ جنوب سيناء يبحث الفرص الاستثمارية (1)

 

محافظ جنوب سيناء يبحث الفرص الاستثمارية (2)
محافظ جنوب سيناء يبحث الفرص الاستثمارية (2)

 

محافظ جنوب سيناء يبحث الفرص الاستثمارية (3)
محافظ جنوب سيناء يبحث الفرص الاستثمارية (3)

 

محافظ جنوب سيناء يبحث الفرص الاستثمارية (4)
محافظ جنوب سيناء يبحث الفرص الاستثمارية (4)

 

محافظ جنوب سيناء يبحث الفرص الاستثمارية (5)
محافظ جنوب سيناء يبحث الفرص الاستثمارية (5)

 







محافظة جنوب سيناء

اللواء خالد فوده

مدينة شرم الشيخ

اخبار المحافظات




مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة