اليوم السابع
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محافظ المنيا يتقدم مسيرة لحث المواطنين على المشاركة بانتخابات الرئاسة.. فيديو وصور

الإثنين، 11 ديسمبر 2023 04:34 م
محافظ المنيا يتقدم مسيرة لحث المواطنين على المشاركة بانتخابات الرئاسة.. فيديو وصور جانب من مشاركة المحافظ فى المسيرة
المنيا-حسن عبد الغفار

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أكد اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، علي أهمية دور المرأة ومشاركتها في العملية الانتخابية، فدائما تتصدر المرأة المصرية الصفوف فى مسيرة بناء وتنمية الوطن عبر العصور، لكونها حجر الأساس فى بناء الدولة الوطنية، من خلال تواجدها في مراكز صنع القرار والذي من شأنه أن يحسن من نظرة المجتمع للمرأة ووضعها فى المكانة التى تليق بها، وتقبل المرأة كشريك أساسي في منظومة العمل السياسي والتنموى.
 
 
جاء ذلك خلال مشاركة المحافظ بمسيرة نظمتها الأكاديمية الوطنية للتدريب، لحث المواطنين علي المشاركة في الانتخابات الرئاسية 2024، ودعوتهم لاختيار من يرونه قادر على قيادة مسيرة الوطن خلال السنوات الست القادمة، وذلك بحضور عدد من القيادات التنفيذية النسائية وممثلي المجلس القومي للمرأة وإدارة الأمومة والطفولة بديوان عام المحافظة والشباب والرياضة ومكتبة مصر العامة، حيث بدأت المسيرة من أمام مبني ديوان عام المحافظة وحتى نادي المنيا الرياضي.
 
أشاد المحافظ، بحرص المرأة المنياوية علي المشاركة في الانتخابات الرئاسية 2024 منذ اليوم الأول والتواجد أمام اللجان للإدلاء بأصواتهن في صناديق الاقتراع والمشاركة في الاستحقاقات الانتخابية، لافتاً إلى أهمية دور المرأة في تحقيق التنمية الشاملة واستقرار الوطن.
 
جدير بالذكر، أن الانتخابات الرئاسية 2024 انطلقت أمس وتستمر علي مدار 3 أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجاري وفقا للجدول الزمني المقرر من الهيئة الوطنية للانتخابات، حيث يبلغ إجمالي الناخبين بمحافظة المنيا 3689005 ناخبين، موزعين على 508 مراكز انتخابية بإجمالي 13 لجنة عامة و 585 لجنة فرعية، بالإضافة إلى 3 لجان للوافدين.
 
 
محافظ المنيا يتقدم مسيرة لحث المواطنين علي المشاركة في الانتخابات الرئاسية 2024 (1)
محافظ المنيا يتقدم مسيرة لحث المواطنين علي المشاركة في الانتخابات الرئاسية 2024 (1)

محافظ المنيا يتقدم مسيرة لحث المواطنين علي المشاركة في الانتخابات الرئاسية 2024 (2)
محافظ المنيا يتقدم مسيرة لحث المواطنين علي المشاركة في الانتخابات الرئاسية 2024 (2)

محافظ المنيا يتقدم مسيرة لحث المواطنين علي المشاركة في الانتخابات الرئاسية 2024 (3)
محافظ المنيا يتقدم مسيرة لحث المواطنين علي المشاركة في الانتخابات الرئاسية 2024 (3)

محافظ المنيا يتقدم مسيرة لحث المواطنين علي المشاركة في الانتخابات الرئاسية 2024 (4)
محافظ المنيا يتقدم مسيرة لحث المواطنين علي المشاركة في الانتخابات الرئاسية 2024 (4)

 







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