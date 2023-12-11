اليوم السابع
Ads
الإثنين، 11 ديسمبر 2023 04:30 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية تقارير مصرية

تكدس أمام اللجان الانتخابية بمدرسة سيزا نبراوى بالتجمع خلال الاستراحة

الإثنين، 11 ديسمبر 2023 04:04 م
تكدس أمام اللجان الانتخابية بمدرسة سيزا نبراوى بالتجمع خلال الاستراحة الانتخابات الرئاسية 2024
كتبت - مرام محمد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
شهدت مدرسة سيزا نبراوي بالتجمع الخامس، قبل قليل، وأثناء ساعة الراحة، إقبالًا من قبل المواطنين، في انتظار فتح اللجان الانتخابية من جديد للإدلاء بصوتهم في الانتخابات الرئاسية 2024.
 
ويتنافس فى الانتخابات الرئاسية 2024 أربعة مرشحين، وهم: المرشح عبدالفتاح السيسى، رمز النجمة، والمرشح فريد زهران، رمز الشمس، والمرشح عبدالسند يمامة، رمز النخلة، والمرشح حازم عمر، رمز السلم.
 
وتجرى انتخابات الرئاسة 2024 تحت إشراف قضائي كامل، وأعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات أن 15 ألف قاض من مختلف الجهات والهيئات القضائية، سيتولون الإشراف على الانتخابات الرئاسية داخل البلاد، ما بين رؤساء لجان فرعية أو لجان حفظ، وأن عدد المقار الانتخابية يبلغ 9376 مركزًا انتخابيًا يضم عدد 11 ألفا و631 لجنة اقتراع، ووُضع فى الاعتبار التيسير على كبار السن والناخبين ذوى الاحتياجات الخاصة فى توزيع الناخبين على المراكز الانتخابية.
 
وتُجرى الانتخابات الرئاسية بالداخل وفقا للجدول الزمني المقرر من الهيئة الوطنية للانتخابات أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجاري، على أن يبدأ التصويت من التاسعة صباحا وحتى التاسعة مساء، وحددت يوم 13 ديسمبر لانتهاء عملية الفرز وإرسال المحاضر للجان العامة، ويوم 18 ديسمبر لإعلان نتيجة الانتخابات.
 
تكدس أمام اللجان الانتخابية بمدرسة سيزا نبراوى (5)
تكدس أمام اللجان الانتخابية بمدرسة سيزا نبراوى (5)

تكدس أمام اللجان الانتخابية بمدرسة سيزا نبراوى (6)
تكدس أمام اللجان الانتخابية بمدرسة سيزا نبراوى (6)

تكدس أمام اللجان الانتخابية بمدرسة سيزا نبراوى (7)
تكدس أمام اللجان الانتخابية بمدرسة سيزا نبراوى (7)

تكدس أمام اللجان الانتخابية بمدرسة سيزا نبراوى (8)
تكدس أمام اللجان الانتخابية بمدرسة سيزا نبراوى (8)

تكدس أمام اللجان الانتخابية بمدرسة سيزا نبراوى (1)
تكدس أمام اللجان الانتخابية بمدرسة سيزا نبراوى (1)

تكدس أمام اللجان الانتخابية بمدرسة سيزا نبراوى (2)
تكدس أمام اللجان الانتخابية بمدرسة سيزا نبراوى (2)

تكدس أمام اللجان الانتخابية بمدرسة سيزا نبراوى (3)
تكدس أمام اللجان الانتخابية بمدرسة سيزا نبراوى (3)

تكدس أمام اللجان الانتخابية بمدرسة سيزا نبراوى (4)
تكدس أمام اللجان الانتخابية بمدرسة سيزا نبراوى (4)

 







الانتخابات الرئاسية

الانتخابات الرئاسية المصرية 2024

مصر تنتخب

معرفة لجنة الانتخابات بالاسم

استعلام عن اللجنة الانتخابية

كيفية معرفة اللجنة الانتخابية

ازاى اعرف لجنتى الانتخابية

معرفة لجنة الانتخابات بالرقم القومي

معرفة اللجنة الانتخابية عن طريق الموبايل

انتخابات الرئاسة 2024

أخبار انتخابات مصر

المرشحين لانتخابات الرئاسة المصرية 2024

الانتخابات الرئاسية اليوم السابع

اليوم السابع بلس

المرشح عبد الفتاح السيسى

الهيئة الوطنية للانتخابات



الموضوعات المتعلقة

حزب المستقلين الجدد: تصويت المصريين بكثافة هو استكمال للملحمة الانتخابية

الإثنين، 11 ديسمبر 2023 04:00 م

8 مرشحين من مصر على 5 ألقاب فى حفل جوائز الكاف 2023.. إنفو جراف

الإثنين، 11 ديسمبر 2023 04:00 م

الوطنية للانتخابات تعلن عودة التصويت باللجان بعد انتهاء ساعة راحة القضاة

الإثنين، 11 ديسمبر 2023 04:00 م

عمال مصر على قدر المسئولية في الانتخابات الرئاسية.. الملايين يشاركون بالتصويت في المحافظات بالأعلام والهتافات.. المرأة والشباب في الصدارة.. رئيس اتحاد العمال: المشاركة واجب وطنى على كل مواطن.. صور

الإثنين، 11 ديسمبر 2023 04:00 م

مسيرة حاشدة للتحالف الوطنى بالفيوم لحث المواطنين على المشاركة بالانتخابات

الإثنين، 11 ديسمبر 2023 03:59 م

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة