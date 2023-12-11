محافظ المنوفية يشدد على اليقظة ومنع التعديات خلال فترة الانتخابات

المنوفية - محمد فتحى

شدد اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية علي رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء ومسئولي حماية الأراضي باليقظة التامة والازالة الفورية لأي تعديات علي الاراضي الزراعية واستغلال فترة الانتخابات فضلا عن المتابعة اللحظية لمنظومة المتغيرات المكانية وإنفاذ القانون وفرض هيبة الدولة للحفاظ على الرقعة الزراعية وأملاك الدولة تحقيقاً للصالح العام.

وأكد محافظ المنوفية أنه تمت الإزالة الفورية لـ 3 مقابر بمركز ومدينة تلا وإزالة فورية لحالة تعد على الأرضى الزراعية بناحية شبرازنجي بمركز الباجور، بالإضافة إلى إزالة 3 متغيرات مكانية بمركزي الشهداء والباجور.

ويتابع المحافظ جهود أعمال لجان الرصد بوحدة المتغيرات المكانية بمختلف مراكز ومدن وقرى المحافظة خلال فترة الانتخابات الرئاسية في التعامل الفورى فى رصد أية متغيرات بناء جديدة تحدث بالمخالفة على الأراضى الزراعية، وتنفيذ الإزالة الفورية في المهد مع إتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة حيال المخالفين.

فيما أكد محافظ المنوفية على متابعته الشخصية لملف التعديات بنطاق المحافظة أولا بأول وعدم التهاون فى محاسبة أى مسئول فى التقصير فى مهام أداء واجبه الوظيفى .