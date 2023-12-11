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محافظ القاهرة: التصويت فى كل لجان العاصمة يسير دون معوقات

الإثنين، 11 ديسمبر 2023 10:51 ص
محافظ القاهرة: التصويت فى كل لجان العاصمة يسير دون معوقات الانتخابات الرئاسية 2024
كتب ـ سيد الخلفاوى

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وسط إقبال كثيف من المواطنين للإدلاء بأصواتهم، تابع اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة بدء فتح لجان التصويت فى اليوم الثانى للانتخابات الرئاسية.
 
وأكد محافظ القاهرة بدء التصويت فى كل لجان العاصمة دون معوقات مع توافد المواطنين انتظارًا للإدلاء بأصواتهم قبل بدء فتح اللجان بأكثر من ساعة، مشيرًا إلى وجود تنسيق بين غرفة العمليات المركزية بالمحافظة وجميع الجهات المعنية بالعملية الانتخابية ومجلس الوزراء، والتنمية المحلية  .
 
وأكد محافظ القاهرة، أن عدد الناخبين بالعاصمة يبلغ 8236761 ناخبا موزعون علي 45 لجنة عامة بها 961 لجنة فرعية (مدرسة) داخل 444 مركز انتخابى، بالاضافة إلى 58 لجنة تم اعدادها للوافدين .
 
 وشدد محافظ القاهرة على رؤساء الأحياء بالتواجد الميدانى  فى محيط اللجان لتقديم كل التيسيرات اللازمة للمواطنين للإدلاء بأصواتهم بيسر وسهولة لخروج هذا العرس الديمقراطى بصورة حضارية تليق باسم مصر.
 
وأشاد محافظ القاهرة بوعى المواطنين الذى ظهرفى هذا التواجد المكثف حول اللجان للمشاركة بفعالية في الانتخابات وممارسة حقهم الدستورى  إدراكًا منهم أن مشاركتهم لها دور إيجابى فى مسيرة الوطن الديمقراطية، مؤكدا أن توجههم بكثافة إلى صناديق الاقتراع أظهر الوجه المشرف للدولة المصرية .
 
 وأكد محافظ القاهرة على أن دور الأجهزة التنفيذية بالمحافظة تقديم وتوفير التسهيلات اللازمة للتيسير على الناخبين في عملية الاقتراع، بالتنسيق بين كل أجهزة المحافظة والأجهزة والإدارات المختصة لتقديم الدعم اللوجيستي مع الالتزام بقواعد الهيئة الوطنية للانتخابات .
 
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